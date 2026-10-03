Tercer ciclo en el Pincha: Marcos Rojo acordó su llegada a Estudiantes

Marcos Rojo es nuevo refuerzo de Estudiantes y tendrá su tercer ciclo en la institución que lo vio nacer futbolísticamente, tras cerrar su etapa en Racing Club.

El defensor de 36 años, con un extenso recorrido en la Selección Argentina y el fútbol europeo, alcanzó un acuerdo con la dirigencia del Pincha para sumarse de manera inmediata bajo las órdenes de Alexander Medina y reforzar la zaga central del equipo de cara a las semifinales de la Copa Libertadores.

La llegada de Rojo representa un golpe de efecto futbolístico y anímico para el plantel albirrojo. Luego de su paso por la Academia, el defensor zurdo manifestó su deseo de volver a vestir la camiseta con la que debutó profesionalmente en 2008 y con la que se coronó campeón de la Copa Libertadores 2009 y del Torneo Apertura 2010.

En el Pincha ven la incorporación de Rojo como un pilar fundamental para aportar jerarquía y voz de mando en el vestuario, especialmente para acompañar a los juveniles del club y equilibrar la defensa ante la exigente seguidilla de partidos que afronta el equipo.

En ese sentido, se espera que el defensor complete las revisiones médicas de rutina en las próximas horas y estampe la firma de su contrato antes de sumarse formalmente a los entrenamientos a puertas cerradas junto al resto del plantel.