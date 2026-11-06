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"Terminó coronándose campeón": Chiqui Tapia se defendió con Estudiantes de ejemplo

Por Redacción

En medio de la polémica que mantiene con Estudiantes, Claudio Chiqui Tapia volvió a mencionar al Pincha, aunque esta vez lo hizo para defender los formatos de competencia del fútbol argentino. El presidente de la AFA destacó la competitividad de los torneos con playoffs y utilizó la consagración del equipo platense en 2025 como argumento para sostener que el sistema les da posibilidades a todos los clubes.

"Los torneos dan posibilidad a todos, son competitivos hasta lo último. Estudiantes clasificó 16 y terminó saliendo campeón, le da igualdad de condiciones a todos. Lo hace más atractivo, es lo mejor que le puede pasar al fútbol argentino", expresó Tapia en diálogo con Radio La Red.

La referencia no pasó inadvertida, especialmente por el enfrentamiento institucional que protagonizan la conducción de la AFA y el club presidido por Juan Sebastián Verón. La relación quedó particularmente deteriorada después del episodio del pasillo de espaldas a Rosario Central, en rechazo al reconocimiento que la entidad le otorgó al conjunto rosarino como campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual.

"Fijate la tabla de los reducidos de cada uno de los playoffs, lo que son. El torneo pasado, Estudiantes, que clasificó en el puesto 16, terminó coronándose campeón, salió octavo en su zona", insistió.

Tapia también mencionó las consagraciones de Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza como ejemplos de la diversidad de campeones que, según su mirada, genera el actual esquema del fútbol argentino.

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