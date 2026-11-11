Thiago Tirante: avanzó por el retiro de Tomy Etcheverry

Era el duelo más esperado por los aficionados del tenis platense y en general, ya que en uno de los partidos por los octavos de final del ATP 250 de Estocolmo se iban a enfrentar por primera vez en el circuito dos jugadores de una misma ciudad: La Plata. Ambos protagonistas eran Tomás Etcheverry y Thiago Tirante.

Unos minutos antes de comenzar el esperado cruce, ayer por la mañana en Argentina y la tarde en la ciudad sueca de Estocolmo, Tomás Etcheverry se tuvo que bajar con una lesión muscular; mientras que Thiago Tirante avanzó a cuartos de final del certamen, que se disputa sobre cancha dura y bajo techo sin jugar.

Etcheverry probó durante la entrada en calor. Sintió dolor. Habló con sus entrenadores Walter Grinovero y Kevin Konfederak y de la conversación entre las partes salió la conclusión que era presentar el Walkover. Es la primera vez en el circuito que Tomy no se presenta a jugar un partido,

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, Etcheverry presentaba una lesión en la zona del sóleo de la primera izquierda. En el partido que venció en la jornada del lunes contra el sueco Max Dahlin (778) en tres sets y luego de más de dos horas y medio de juego, el platense se presentó en la cancha con unas bandas en la zona.

Claro que no era novedad, ya que Etcheverry arrastraba esa lesión desde la semana pasada, cuando cayó frente al australiano Rinky Hijikata por los octavos de final del Masters 1000 de París.

A propósito, Etcheverry estuvo dialogando con Tirante. Intercam¡¡biaron saludos y Tomy le explicó que “no quería arriesgar” para que se le agrave la lesión teniendo en cuenta que el sóleo es un músculo traicionero. Es más, cuando regrese a nuestro país, el tenista se someterá a estudios para saber bien el grado de la lesión y como se programará la pretemporada de cara a 2027.

En lo que respecta a Tomás Etcheverry de este modo concluyó abruptamente la temporada 2026 donde ganó su primer título a nivel profesional con la conquista del ATP 500 de Río de Janeiro.

En lo que tiene que ver con Thiago Tirante (51) espera rival para los cuartos de final del torneo de Estocolmo. Se sabrá hoy cuando se enfrenten el noruego Casper Ruud (18), segundo preclasificado del ATP 250 de Estocolmo, y el kazajo Alexander Shevchenko (107). De acuerdo a lo que indica el cronograma, dicho partido no se pondrá en marcha antes de las 14:00 de Argentina. El tenista nórdico, que defiende el título, incorporó a su cuerpo de trabajo al español Carlos Moya.

Cabe recordar que Thiago Tirante debutó en Estocolmo con una victoria contra el español Jaume Munar (70) por 7-6 (3) y 6-3, después de una hora y 44 minutos de juego.