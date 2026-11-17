Tuvo su mejor año y pese al ranking -se ubica en el puesto 47 del escalafón mundial y es la tercera raqueta a nivel nacional detrás de Francisco Cerúndolo y Tomy Etcheverry- es el mejor tenista argentino de la actualidad. Thiago Tirante recuperó la felicidad y eso le permitió transformarse en otro jugador dentro de la cancha.

El sábado pasado, el tenista platense estuvo cerca de ganar su primer título grande en el circuito, pero cayó de manera apretada en la final del ATP 250 de Estocolmo contra el estadounidense Taylor Fritz (10, del mundo). Aunque por lo que se vio durante la temporada este es otro Thiago Tirante con otra actitud y que disfruta dentro de una cancha.

Según el propio Tirante contó cómo cambió su relación con el tenis y por qué priorizó su bienestar emocional por encima de los resultados. En concreto el platense se refirió propiamente a la salud mental que tanto condiciona últimamente a los jugadores de este deporte de elite.

“Lo más importante para mí ahora mismo no es la victoria, ni los buenos resultados, sino que estoy disfrutando jugando al tenis y volviendo a sentirme feliz. No he sido realmente feliz en los últimos dos años, pero ahora sí lo soy”, expresó Tirante donde tiene mucho que ver su actual cuerpo de trabajo que está integrado por Miguel Pastura, Sergio Quinteros y Antonio Couvert sumando desde el aspecto físico a Horacio Anselmi.

A propósito, Tirante reconoció que durante mucho tiempo tuvo dificultades para sentirse bien emocionalmente, incluso cuando contaba con las condiciones deportivas para avanzar en el circuito. Según explicó, el trabajo sobre su bienestar mental fue fundamental para recuperar el disfrute de la competencia.

“Estoy empezando a comprender lo que significa el tenis y lo más importante para mí ha sido, sin duda, mejorar mi salud mental. Siempre he tenido talento para el juego, pero no me sentía bien mentalmente”, señaló.

El tenista platense también cuestionó algunos aspectos de la dinámica interna del circuito ATP, especialmente las dificultades para establecer conversaciones sinceras entre jugadores sobre cuestiones personales.

“No somos lo suficientemente buenos para hablar de esto entre nosotros, pero creo que muchos jugadores tienen un ego muy grande, lo cual es un gran problema para el Tour”, afirmó. También señaló que los principales referentes suelen mantener un círculo reducido de confianza junto a sus equipos de trabajo.

A todo esto, Tirante consideró que la posibilidad de encontrar contención en otros tenistas depende, en parte, de la confianza y la apertura de cada persona. En su caso, dijo sentirse más cómodo al conversar con compatriotas.

“Soy una persona muy cálida, creo que los argentinos son así, pero no los jugadores europeos. Por eso, es muy difícil sincerarse con otros jugadores, porque no te dan la respuesta que necesitas”, manifestó.

Con respecto a la soledad en el circuito dijo que “es muy difícil viajar solo. Hay muchas cosas que la gente no ve, especialmente fuera de la pista. Creo que la gente siempre piensa que estamos de vacaciones, pero vamos a muchísimos torneos, nos encargamos de los vuelos, los hoteles y todo eso. Es parte de nuestra vida, pero antes no me daba cuenta. He pasado por muchos cambios, porque soy un chico muy humilde de Argentina, donde crecí con mi familia. La diferencia entre la vida que tuve de niño y la vida que tengo ahora, viviendo en una burbuja, en comparación con la vida y la casa en la que crecí en mi país, es enorme. Me costó muchos años difíciles darme cuenta”, prosiguió.

Sin lugar a dudas, el mundo del tenis está lleno de presión, expectativas y altibajos que dependen de los resultados que se consigan en el circuito. A los 25 años, Tirante ya no es aquel jugador que rompía raquetas para descargar la bronca.

Tirante será uno de los protagonistas de la tercera edición de la Copa Desafío Ciudad de La Plata junto al otro platense Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi. El evento tendrá lugar el sábado 28 del corriente mes en la sede de Gonnet del club Universitario.