Ya está en marcha una jornada histórica para el tenis platense. Desde las 9:30 de la mañana, el público comenzó a colmar las instalaciones de la sede del Club Universitario, en Gonnet, para disfrutar de la tercera edición de la Copa Desafío Ciudad de La Plata, que por primera vez reúne en la región a cuatro tenistas ubicados dentro del Top 100 del ranking mundial de la ATP, incluidos los tres mejores argentinos de la actualidad.

Poco antes del mediodía, toda la atención estuvo puesta en el court central, donde el crédito local Thiago Tirante (47°) y Camilo Ugo Carabelli (65°) protagonizaron el primer partido de singles de la jornada, cuyo inicio estuvo pautado para las 11:00. Cabe recordar que Ugo Carabelli se sumó al cuadro tras la baja de último momento de Luciano Darderi, quien se encuentra disputando las finales de la Copa Davis con el equipo de Italia.

El duelo terminó con victoria del platense por 6-4 y 7-6. Tras el partido el público disfrutaba de un intervalo para almorzar en el Patio Gastronómico montado especialmente en el club, en la antesala de los platos fuertes de la tarde:

14:00: Segundo duelo individual, protagonizado por el platense Tomás Etcheverry (29°) y Francisco Cerúndolo (20°) , quien debuta en este cuadrangular tras priorizar la cita en la ciudad por sobre otros compromisos de cierre de temporada.

15:30: Cierre de la jornada deportiva con el cruce de dobles, en el que la dupla local de Etcheverry y Tirante se medirá frente a Cerúndolo y Ugo Carabelli.

Figuras invitadas y presente de lujo

Además del espectáculo dentro de la cancha, el evento cuenta con la presencia de destacadas personalidades del tenis nacional, entre ellas Javier Frana (capitán del equipo argentino de Copa Davis), Leonardo “Yacaré” Mayer, Carlos Berlocq (exjugador y exentrenador de Etcheverry) y Mariano Zabaleta (vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis).

Los protagonistas llegaron a Gonnet atravesando un gran momento profesional tras cosechar logros de peso durante la temporada: Cerúndolo conquistó los títulos del Argentina Open y Queen’s; Etcheverry celebró su primer trofeo ATP en Río de Janeiro; y Tirante alcanzó su primera final en Estocolmo.

Fin solidario y clima de Copa Libertadores

La jornada mantiene además un fuerte perfil solidario, ya que parte de lo recaudado será destinado al Hospital de Niños de La Plata.

Por último, pensando en la superposición horaria con la definición continental que Estudiantes de La Plata disputará esta tarde ante Palmeiras de Brasil en Montevideo, la organización adelantó el cronograma habitual e instaló pantallas gigantes en la zona VIP para que los asistentes puedan quedarse en el club a seguir el partido del "Pincha".