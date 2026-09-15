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AL VOLANTE TODAVÍA LE QUEDA TIEMPO DE RECUPERACIÓN

Tiago Palacios se perdería hasta la Supercopa contra Rosario Central

Archivo

Por Redacción

El volantre ofrensivo de Estudiantes Tiago Palacios se lesionó en oportunidad del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores cuando se desgarró el posterior de su pierna derecha. Fue çuna lesión grado 2 que vislumbraba unas tres semanas de recuperación.

En realidad la puesta a punto ya lleva casi un mes y no solo que no podrá estar esta noche sino que es prácticamente difícil que pueda estar contra Rosario Central por la Supercopa Internacional. Sin dudas una baja sensible para el equipo del Cacique Medina que no tiene muchas opciones de mitad de cancha para adelante.

El DT lo tiene en mente para el partido de cuartos de final de la Copa Argentina contra Platense a jugarse el 1 de octubre. Tal vez pueda estar para jugar unos minutos contra el Canalla pero es aposibiulidad dependerá de una buena evolución en los próximos días. Joaquín Cortrea y el colombiano Monsalve, alternativas.

Ayer en el Country recordaban su imagen dejando el campo de juego de la Universidad Católica, en Chile. Se lesionó al pisar el área y cuando un rival se le cayó encima. El partido todavía iba 0-0 y tardó un par de minutos en dejar el campo de juego. Le dolía y además ya entendía la gravedad de la lesión. En aquella oportunidad Wilmar Roldán, el árbitro colombiano de ese partido, lo apuraba y le advertía que si no se apuraba le iba a mostrar la tarejeta amarilla. Lo que se dice, poca empatía.

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