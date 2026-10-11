Tiago Palacios volvió enchufado y Arzamendia disputó 45 minutos

El partido ante Central Córdoba sirvió para que el Cacique Medina pusiera en cancha a dos jugadores que dejaron atrás una prolongada inactividad por lesiones.

Y así fue que el entrenador de Estudiantes dispuso que el lateral paraguayo, Santiago Arzamendia, empiece a tener rodaje en el equipo principal, más allá de que había sumado 90 minutos en el encuentro de reserva ante Defensa y Justicia, hace diez días. Y algunos instantes contra Gimnasia de Mendoza.

Arzamendia, disputó ayer los primeros 45 minutos en el Madre de Ciudades (fue reemplazado por Eros Mancuso y amonestado) y se desempeñó como lateral por la derecha.

Mientras que el uruguayo Tiago Palacios, titular indiscutido por el Cacique, volvió a jugar después de 51 días.

La idea del Cacique Medina fue que el extremo empiece a tener rodaje tras un largo parate, y llevarlo de a poco pensando en el partido de Copa Libertadores del próximo jueves ante Flamengo.

El uruguayo ingresó ayer a los 11 minutos del segundo tiempo en lugar del Pucho Castro, que abandonó el campo de juego sabiendo que el jueves tendrá por delante el partido más importante de este semestre.

A Palacios se lo vio activo, y entró en sintonía con el equipo. Se hizo cargo de la pelota, y con algunas pinceladas de su talento, tuvo dos chances muy claras para convertir, una de las cuales, fue abortada por el arquero Alan Aguerre.