Tigre cortó la racha adversa, mantiene la ilusión de clasificar y dejó nocaut a Huracán

Tigre venció anoche por 2-0 a Huracán por la fecha 15 del Torneo Clausura, gracias a los goles de Jerónimo Dómina y Tiago Serrago, ambos en la parte complementaria.

En el primer partido de Juan Carlos Blengio como entrenador interino de los dos que tiene por delante, el Chimi (ex defensor de Gimnasia) dispuso dos cambios para presentarse en el Tomás Ducó: Moreno de lateral derecho para que Garay se mueva al medio y reemplace a Saralegui, sumado al regreso de Pity Martínez en lugar de un Nacho Russo que venía un muy bajo nivel futbolístico.

Con este resultado, el Matador cortó la mala racha de siete partidos sin conocer la victoria, llegó a los 16 puntos y por ahora sigue con vida para clasificar a los Playoffs, a una fecha del final de la fase regular. Ahora, depende que Independiente Rivadavia pierda y Atlético Tucumán no gane esta jornada.

Huracán, en tanto, vio comprometida su clasificación a los octavos de final, y el ciclo de Diego Martínez como entrenador está en la cuerda floja.