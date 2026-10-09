Tirante avanza en el M1000 de Shanghai

Thiago Tirante (54) tuvo un gran comienzo en el Masters 1000 de e Shanghai al vencer al serbio Hamad Medjedovi (78) por 6-4 y 6-2, en una hora y siete minutos de juego.

De este modo, el tenista platense se estará midiendo mañana en la segunda ronda con el español Rafael Jodar (13), que arrancará de esta rueda por ser una de los preclasificados del torneo, que se juega en territorio chino.

Al similar ocurre con el otro platense Tomás Etcheverry (31) que mañana hará su presentación en el certamen enfrentando al checo Dalibor Svrčina (126), que viene de eliminar al británico Cameron Norris (40) por 6-3, 3-6 y 6-4.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo, que venía de caer en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y que ocupa el puesto número 55 del ranking, consiguió un sólido triunfo sobre el colombiano Nicolás Mejía, a quien derrotó por 6-4 y 6-4 luego de una hora y 22 minutos de juego. En segunda ronda tendrá que medirse contra el español Carlos Alcaraz (2).

Sebastián Báez dio vuelta la historia ante el estadounidense Marcos Giron para ganarle 1-6, 6-3 y 6-4; mientras que Ugo Carabelli hizo lo propio ante el ruso Ilia Simakin por 2-6, 6-2 y 7-5.