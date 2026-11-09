Tirante avanzó y puede haber duelo platense

Thiago Tirante (53) tuvo una excelente presentación en el ATP 250 de Estocolmo, ya que superó a un rival difícil como el tenista español: Jaume Munar (65) por 7-6 (3) y 6-3, en una hora y 44 minutos de juego. A todo esto, Tomás Etcheverry (31) estará haciendo hoy su debut en el mismo torneo sueco, que se juega sobre superficie dura y bajo techo. No antes de las 14:00 (hora de nuestro país), el platense se estará cruzando con el local Max Dahlin (772), que recibió una invitación especial.

En el caso que Etcheverry gane en la jornada hoy habrá duelo platense en el ATP 250 de Estocolmo, ya que mañana se estará enfrentando con Thiago Tirante a 12.561 kilómetros de distancia de nuestra ciudad.

Claro que habrá que esperar que Tomy Etcheverry se lleve la victoria frente a un rival como Max Dahlin, que en principio aparece como accesible para el tenista platense; aunque claro que no se puede confiar y debe enfocarse en su juego dentro de la cancha.

Max Dahlin tiene 20 años. Nació en la ciudad sueca de Karlstad. Mide 1,88 metros. Es diestro y tiene un revés a dos manos. Cuenta como entrenador al alemán Frank Wintermantel. En el circuito profesional ATP tiene apenas dos partidos jugados (sin contar Challenger) y sendos encuentros terminaron en derrotas para el sueco. Por eso todo dependerá de Tomy.

Volviendo al partido de Tirante contra Munar. Además de superar en dos sets al español para avanzar a segunda ronda del certamen, el platense no tuvo ningún break-points con el saque. Además, el oriundo de la barriada de La Cumbre ha logrado su mayor cantidad de aces de la temporada en encuentros a dos mangas.

Tirante sumó 16 aces. Conectó al menos uno en nueve los once turnos de saque, y llegó a sumar tres en una ocasión, en el 4-5 del primer set fue tan dominante con este tiro que Munar solamente obtuvo 17 puntos con la devolución y no pudo llegar nunca al 40 iguales.

En 2021 fue la última vez que jugaron Tirante y Etcheverry, con triunfo de Tomy

Con estos números, Tirante llegó a 29 victorias en la temporada para extender el récord personal de más partidos ATP ganados en un mismo año. Buscará seguir sumando en segunda ronda cuando mida, como quedó dicho, a su amigo Tomás Etcheverry -quinto preclasificado del torneo- o el sueco Max Dahlin, invitado por la organización.

En otros resultados de la jornada, Juan Manuel Cerúndolo se impuso por 6-1 y 7-6 (4) ante el local Elias Ymer. En segunda ronda, el menor de los hermanos Cerúndolo se medirá al ganador del duelo entre el estadounidense Alex Michelsen, sexto preclasificado del torneo, y el alemán Yannick Hanfmann, que se estarán enfrentando hoy, cerca de las 8:00 de la mañana de nuestro país.