Tirante: busca sacar el pasaje a la final

Thiago Tirante (51) está entre los cuatro mejores tenistas del ATP 250 de Estocolmo por lo que hoy estará jugando el pase a la final del torneo sueco, que se juega sobre cancha dura y bajo techo.

El tenista platense superó en uno de los cruces de cuartos de final al kazajo Aleksandr Shevchenko (107) por 7-6 (5), 6-7 (5) y 6-3 tras dos horas y 49 minutos de juego. Fue un partido intenso y parejo, donde Tirante pudo sobresalir en el tercer set.

Tirante buscará el pasaje a la final hoy cuando se enfrente con el chileno Alejandro Tabilo (31). El encuentro por una de las semifinales se jugará en la cancha central del Estadio Royal Tennis Hall. Se pondrá en marcha no antes de las 10:00 de Argentina con la televisación de la plataforma de Disney + Premium.

En lo que respecta a Tabilo (29 años) también tuvo que exigirse para vencer en su llave de cuartos de final para vencer al estadounidense Alex Michelsen (35) por 7-5 y 7-6 (2), en una hora y 54 minutos de partido, que abrió la jornada del jueves.

Contra el kazajo Aleksandr Shevchenko, Thiago Tirante anotó 20 aces

A todo esto previo al cruce entre Tirante y Tabilo, en Estocolmo, se estará disputando una de las semifinales del torneo de dobles donde se estarán midiendo los checos Adam Pavlasek y Patrik Rikl contra el croata Nikola Mektic y el francés Edouard Roger-Vasselin.

Volviendo al tema de Tirante llegó al encuentro contra Aleksandr Shevchenko salteando la ronda previa de octavos de final de Estocolmo. En ese instancia se iba a dar el primer duelo entre platenses del circuito ATP, pero Tomás Etcheverry no se pudo presentar como consecuencia de una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda.

En la otra semifinal del torneo se medirán Taylor Fritz y Lorenzo Musetti

De este modo, Tirante arribó con apenas un partido jugado, que fue el de la primera rueda donde el platense, de una gran temporada, superó en dos sets al español Jaume Munar (70) por 7-6 (3) y 6-3.

En el caso de Aleksandr Shevchenko tuvo que superar un partido de la Qualy de singles donde se encargó de vencer al británico Jacob Fearnley (87) en dos sets y con respecto a Tirante tuvo mucho más minutos en cancha.

A pesar de esta circunstancia, Shevchenko no dio señales de agotamiento en el partido tanto en lo físico y en la parte psicológica con lo que le jugó de igual a igual a Tirante salvo en el parcial donde sintió el trajín que arrastraba de los encuentros previos.

En el comienzo del partido entre Tirante y Shevchenko, ambos tenistas mantuvieron sus servicios y no lograron establecer diferencias. Recién en el sexto game, el platense dispuso de cuatro oportunidades de quiebre, pero no pudo concretarlas. De esta manera, el parcial se definió en el tie-break, donde consiguió imponerse por 7-6 (5).

En el segundo set, la paridad se mantuvo. A diferencia de la primera manga, ninguno de los dos generó ocasiones de quiebre y nuevamente debieron recurrir al desempate. Esta vez, Shevchenko logró inclinar la balanza a su favor y se impuso por 7-6 (5).

En el capítulo decisivo, con el margen de error cada vez menor, llegó finalmente el primer quiebre del encuentro (vital para la definición del cruce, el platense llegó a una pelota espectacular para darle con derecha). Tirante consiguió romper el servicio de su rival en el cuarto game y, a partir de ahí, supo administrar la ventaja. El oriundo de la barriada de La Cumbre mantuvo la solidez con su saque hasta el cierre y selló el triunfo por 6-3.

Las estadísticas de Tirante reflejaron una gran actuación con su servicio. Conectó 20 aces y cometió tres dobles faltas. Registró un 56% de efectividad con el primer saque, con el que ganó el 86% de los tantos disputados. Además, generó cinco oportunidades de quiebre y concretó una, mientras que salvó tres en su contra. En cuanto a los números generales, sumó 47 tiros ganadores y 41 errores no forzados, y terminó imponiéndose en 110 de los 218 tantos jugados.

Con su victoria ante Shevchenko, Tirante alcanzó su tercera semifinal en el circuito ATP, después de las conseguidas en Bastad 2024 y Houston 2026, ambas sobre polvo de ladrillo. Además, el platense (25 años) llegó a las 30 victorias en la temporada y se convirtió en el segundo argentino en alcanzar esa cifra, detrás de Francisco Cerúndolo (38). A todo esto, el platense buscará ser el primer representante argentino en disputar la final del ATP 250 de Estocolmo, desde que Juan Martín Del Potro conquistó dos títulos consecutivos en tierras suecas: 2017 y 2018.

En lo que respecta a los antecedentes entre Thiago Tirante y Alejandro Tabilo se enfrentaron dos veces en el circuito ATP son sendas victorias del chileno (2026: ATP 250 de Santiago de Chile: 4-6. 6-3 y 6-3 y ATP 500 de Río de Janeiro: 7-6 -2-, 6-7 -6- y 6-1); mientras que el platense se impuso el año pasado en el Challenger de Cancún por 6-2 y 6-4.

En la otra semifinal del ATP 250 de Estocolmo se estarán midiendo Taylor Fritz (10) y Lorenzo Musetti (25). El estadounidense Top 10 accedió sin jugar, ya que no se presentó el danés Holger Rune (408); mientras que el italiano superó al francés Ugo Humbert (39) por 7-6 (5), 3-6 y 6-4.