Tirante pegó la vuelta al circuito con un triunfo

Thiago Tirante (61) volvió al circuito, tras su paso poco feliz por Wimbledon, con una victoria en la primera ronda del ATP 250 de Bastad al vencer con claridad al austríaco Sebastian Ofner (125) por 6-3 y 6-4, en una hora y 33 minutos de juego.

El tenista platense necesitó solamente dos quiebres en todo el partido para sacar la diferencia necesaria para derrotar a Ofner sobre la superficie de polvo de ladrillo en el certamen sueco.

El primer quiebre de Tirante, séptimo preclasificado, llegó después de un game eterno, de once puntos, en el segundo juego del set inicial del partido que se jugó a hora temprana de nuestro país.

La segunda rotura del servicio del tenista platense a su rival de turno tuvo lugar llegó en la segunda manga tras un game que se robó los flashes. Fueron diecinueve los puntos que se jugaron y cuatro las oportunidades de quiebre que tuvo Tirante hasta finalmente romperle el servicio al austríaco Ofner.

Tirante mostró un tenis agresivo y preciso con potentes tiros que dejaron con pocas chances al tenista austríaco de 30 años después de los quiebres en cada uno de los sets del match.

En la próxima ronda, los octavos de final del torneo de Bastad, Tirante se estará enfrentando con el georgiano Nikoloz Basilashvili (135), que dejó en el camino en el debut al británico Jan Choinski (75) por 6-4 y 7-6 (4).

Por su parte, el argentino Lautaro Midón, 213 del ranking mundial -venía de superar en la Qualy al joven local William Rejchtman Vinciguerra (934) y al brasileño Igor Marcondes (324)- dio sorpresa en su presentación en el cuadro principal, ya que venció a su compatriota Facundo Díaz Acosta (110), quien venía de ser campeón la semana pasada en el Challenger de Milán por 3-6, 6-4 y 6-2, luego de dos horas y nueve minutos de partido.

De este modo, Midón obtuvo su primer triunfo en un partido del cuadro principal de un torneo ATP y mañana se tendrá otra duro compromiso en octavos de final ante el chileno Alejandro Tabilo (31), tercer preclasificado del certamen, quien debutará directamente en esa instancia.

Tirante volvió a ganar después de su paso por el césped de Wimbledon

En lo que respecta a Sebastián Báez (56), que no atraviesa el mejor momento como profesional y el debut en el ATP 250 de Bastad amanecía como todo un desafío a vencer, no por el rival, sino para cortar una sequía de 70 días sin victorias.

Max Dahlin (1360), tenista invitado local, jugando su primer gran torneo desde septiembre (US Open Junior) y haciendo su debut ATP le complicó bastante la tarea a un argentino que encontró la llave para volver a sonreír. Fue 4-6, 6-4 y 6-1, en una hora y 53 minutos de juego. En el próximo desafío en octavos de final, se estará enfrentando con el neerlandés Jesper De Jong (73).