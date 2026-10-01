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ATP 500 DE BEIJING

Tirante quedó eliminado, en China

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Por Redacción

Juan Manuel Cerúndolo (53) comenzó con mal pie la gira asiática -tras ganar un partido en Chengdú y caer con Davidovich- al perder por 6-2, 5-7 y 6-4 frente al local Yunchaokete Bu (104) en un duelo de más de dos horas del del ATP 500 de Beijing.

Por su parte, el platense Thiago Tirante (52), quedó eliminado tras caer por 6-1 y 6-4 ante el alemán Jan-Lennard Struff (59) en su primer enfrentamiento profesional.

Tirante, que venía de caer en la primera ronda del US Open y disputar la Copa Davis ante Turquía, se topó con un Struff arrollador que retornó a la actividad tras su exigente duelo ante Cerúndolo en la ciudad de Nueva York.

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