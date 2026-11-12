Tirante tendrá como rival a Shevchenko, en Estocolmo

Después de avanzar sin jugar por la lesión de Tomás Etcheverry, que impidió que dispute el primer duelo platense en el circuito de tenis profesional, Thiago Tirante (51) se estará midiendo con el kazajo Alexander Shevchenko (107) por lo cuartos de final del torneo ATP 250 de Estocolmo.

Shevchenko, que proviene desde la Qualy, ayer dio el batacazo al eliminar al último campeón del certamen sueco, el noruego Casper Ruud (18) tras vencerlo por 6-7 (5), 6-4 y 6-3, en dos horas y 17 minutos de partido por los octavos de final.

Cabe aclarar que el partido entre Tirante y Shevchenko se jugará en la jornada de hoy en el segundo turno de la cancha central del estadio Royal Tennis Hall, donde se encuentra la cancha de superficie dura bajo techo. Se estima, que el cruce entre el platense y el kazajo se pondrá en marcha no antes de las 11:00 (hora de nuestro país).

En el primer turno del court principal (9:00 de Argentina) se medirán el estadounidense Alex Michelsen (35) y el chileno Alejandro Tabilo (31). El ganador de este partido se estará enfrentando en semifinales con el vencedor del cruce entre Tirante y Shevchenko.

Cabe destacar que Tirante jugó solamente un partido en el actual torneo de Estocolmo. Fue el pasado domingo donde en el debut superó al español Jaume Munar (70) 7-6 (3) y 6-3, en una hora y 44 minutos de juego.

¿Puede ser beneficioso para Thiago Tirante estar poco tiempo en cancha? Depende arrastra cierto rodaje; aunque del otro lado está el kazajo Alexander Shevchenko, que surgió de la clasificación y ayer con Casper Ruud jugó más de dos horas en un partido desgastante de lo físico con de la parte psicológica.

En materia de antecedentes, Tirante y Shevchenko se enfrentaron solamente en una oportunidad en el circuito ATP. Fue en la segunda ronda de la Qualy del Masters 1000 de Miami del año pasado, donde el platense se impuso 6-3 y 6-3.

Por el hecho de estar en cuartos de final de Estocolmo, Tirante se aseguró terminar la presente temporada entre los mejores 50 jugadores del mundo.