Tirante va por la victoria ante Munar en Estocolmo

El tenista platense buscará comenzar con el pie derecho el Abierto de tenis de Estocolmo frente al tenista español Jaume Munar, cuando se enfrenten por la primera ronda del certamen que se disputa en la capital de Suecia.

El argentino, actual Nº51 del ranking ATP, se medirá desde las 13:30 (horario Argentina) a Maunar, que actualmente se ubica no tan lejos de Thiago Tirante, ya que aparece en el puesto 65.

De clasificar, en la siguiente ronda del ATP 250 de Estocolmo, podría darse un duelo argentino, ya que por la misma llave se encuentra el también platense, Tomás Etcheverry, quien se medirá el lunes 9 desde las 8:00 hs al local Max Dahlin.

De esta manera, el tenista de 25 años buscará un triunfo que lo haga seguir escalando en el ranking y comenzar a cerrar un año donde alcanzó su mejor posición en el ranking mundial y de derrotar a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati, donde terminó llegando a los cuartos de final de dicho certamen. Ahora, buscará seguir escribiendo la historia en suelo sueco en un torneo por demás complejo.