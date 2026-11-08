Título con acento ruso: Ascacibar y su primera coronación con Boca

Luego de su llegada a principios de 2026, Santiago Ascacibar pudo lograr su primer título vistiendo los colores azul y oro. El futbolista nacido en la ciudad de La Plata, además, aportó una buena cuota de goles desde su llegada en lo que es el ámbito local, con cinco tantos. A su vez, fue una de las piezas fundamentales en el mediocampo del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, junto a Milton Delgado y Leandro Paredes, un tridente que ante las citas de máxima importancia, siempre salía de memoria.

De esta manera, tras su exitoso segundo ciclo en Estudiantes, donde cosechó cinco títulos hasta su salida a principios de este año, el Ruso ahora sumó la sexta conquista en su carrera e irá por más, con la disputa de los playoff del actual Torneo Clausura, la posibilidad de meterse en la definición de la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla, ante Atlético Mineiro, dirigido por un viejo conocido suyo, Eduardo Domínguez.

“SE DIO COMO SE TIENE QUE DAR, A LO BOCA”

El mediocampista de 29 años, Santiago Ascacibar, habló luego del título y dejó sus sensaciones: “Es maravilloso, vivirlo acá con los compañeros, con toda esta gente. Ahora hay que seguir, que la semana que viene tenemos un partido importante”.

Respecto al agónico triunfo, declaró: “Creía que lo íbamos a convertir, en algún momento iba a llegar, veníamos teniendo situaciones. Se dio como se tenía que dar, a lo Boca” cerró el número 25 del Xeneize.