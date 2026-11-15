Toda la alegría fue para Polideportivo Gonnet

El Torneo Clausura de la Primera C de la Liga Amateur tiene un nuevo campeón. Sí, Polideportivo Gonnet, que se había quedado en el umbral de la consagración durante el Apertura (perdió con Ateneo Popular, se dio el gusto ayer de alcanzar el cielo con las manos, gracias a la victoria por 1-0 sobre DIVE, en Villa Elisa, que a pesar de la derrota cerró una temporada muy buena, si se tiene en cuenta que fue su primera temporada en las competencias liguistas.

Gonnet recién pudo definir su suerte a los 39 minutos del segundo tiempo, gracias al gol de Coronel, con el que en definitiva, consiguió ganar el Clausura. El esta final fueron expulsados Rey, en DIVE y Fernández, en el “Canario”.

Ahora, se vendrá una final entre Polideportivo Gonnet y Ateneo Popular, ganador del Apertura, para decidir qué equipo es el campeón de la temporada.