Todo Gimnasia pidió penal en un cierre con polémicas y protestas

Cuando el partido ingresaba en sus últimos instantes y el sol caía de lleno sobre el Bosque, se produjo la acción más discutida de la tarde, una jugada que desató el reclamo de todo Gimnasia contra el árbitro Jorge Baliño.

La polémica nació en el último avance en ofensiva del conjunto albiazul. Tras un envío al área, los futbolistas del Lobo reclamaron una mano de Lisandro Piñero dentro del área de Banfield y pidieron penal de manera inmediata. Sin embargo, ni el colegiado ni el VAR consideraron que hubiera infracción. En las repeticiones, la pelota pareció impactar primero en el muslo del defensor y luego desviarse hacia su brazo, situación que llevó al juez a dejar seguir el juego.

Pero el enojo de los jugadores y del público presente no terminó allí. En la continuidad de la misma acción, Pedro Silva Torrejón, quien había ejecutado el centro, cayó tras recibir un fuerte contacto del propio Piñero fuera del área. Otra vez, el árbitro entendió que no existió infracción y decidió sancionar saque de arco.

La determinación generó una airada protesta de los futbolistas mens sana, que inmediatamente rodearon al juez para reclamar ambas acciones. Sin embargo, Jorge Baliño se mantuvo firme en su postura y, sin agregar más tiempo, marcó el final del encuentro en el Estadio de 60 y 118, dejando una sensación de bronca en Gimnasia por una jugada que quedó bajo la lupa.