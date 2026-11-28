Llegó el día de una jornada histórica para el tenis platense con un evento de primer nivel, ya que se disputará la tercera edición de la Copa Desafío Ciudad de La Plata.

La cita será en la sede del Club Universitario, de Gonnet, donde la exhibición reunirá por primera vez a cuatro tenistas ubicados dentro del Top 100 del ranking mundial de la ATP, donde se encuentran los tres mejores argentinos. Francisco Cerúndolo (20) -quien decidió priorizar este encuentro en la ciudad por sobre otros compromisos de fin de año- y será la primera vez que participe del cuadrangular. Junto al hermano mayor de los Cerúndolo dirán presente los créditos locales: Tomás Etcheverry (29) y Thiago Tirante (47) a los que se le agrega Camilo Ugo Carabelli (65).

En lo que respecta a la presencia de Ugo Carabelli se debió a la baja de último momento de Luciano Darderi, que se encuentra disputando las finales de la Copa Davis como parte del equipo de Italia.

Debido a la superposición con la final de la Copa Libertadores que disputarán Estudiantes y Palmeiras, la organización decidió modificar los horarios para que el público pueda disfrutar de ambos eventos. El cronograma:

09:30: Apertura de puertas del predio de la “U”.

11:00: Primer partido de singles entre el platense Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli.

Intervalo: Espacio para el almuerzo en el Patio Gastronómico instalado en el club.

14:00: Segundo duelo individual, protagonizado por Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo.

15:30: Cierre de la jornada con el cruce de dobles, donde la dupla local de Etcheverry y Tirante se medirá ante Cerúndolo y Ugo Carabelli.

Además del atractivo deportivo, el evento contará en principio con el Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, Leonardo “Yacaré” Mayer, Carlos Berlocq (ex jugador y ex coach de Tomy Etcheverry) y Mariano Zabaleta (Vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis).

Los tenistas llegan en un gran momento profesional tras cosechar logros destacados durante el año. Cerúndolo conquistó los títulos del Argentina Open y Queen’s; Etcheverry celebró su primer trofeo ATP en Río de Janeiro; Tirante alcanzó su primera final en Estocolmo,

A todo esto, el evento tendrá un fuerte fin solidario, ya que parte de lo recaudado será donado al Hospital de Niños de La Plata. Para quienes deseen quedarse a vivir la definición continental entre Estudiantes y Palmeiras de Brasil, se instalarán pantallas gigantes en la zona VIP.