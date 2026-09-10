“Todos me quieren retirar, pero no va a pasar”

El capitán de Rosario Central, Ángel Di María, habló en conferencia de presa y manifestó que si bien “todos” quieren que se “retire”, no lo va a hacer y aseguró estar “feliz” en el club.

“Todos quieren que me retire, pero no lo voy a hacer. Me siento feliz acá”, expresó.

El futbolista que salió campeón del mundo siendo pieza clave en la Selección argentina y volvió al “Canalla” aclaró los rumores sobre su futuro, luego de las incógnitas que había dejado hace semanas con declaraciones tras la eliminación contra Corinthians, donde señaló:

“Toca pensar y ver qué quiero seguir haciendo”, además de cuando reveló que entra a la cancha con molestias: “Tengo una pubalgia que me está costando, tengo que jugar con dolor, pero lo estoy trabajando”.

Con respecto a sus declaraciones sobre el estado físico, reiteró que la pubalgia “sigue estando”, confesó que tiene momentos en los cuales le “molesta mucho”, pero aclaró que lo va “sobrellevando” y que cada día se va “sintiendo mejor”;

Por otro lado, habló sobre el presente de Rosario Central desde su llegada: “Estamos pasando un gran momento; hace cuatro años que el club viene en crecimiento, juega todas las competiciones, gana títulos, se nota en la renovación del estadio Gigante de Arroyito y en la gente, que copó donde vamos”.

También brindo detalles de cómo el “Canalla” y su hinchada tuvieron un cambio de mentalidad con respecto a los objetivos futbolísticos: “El club adoptó algo que no pasaba, que es ganar seguido, pero no es fácil en el fútbol argentino tener 3 o 4 victorias consecutivas, aunque la gente exige porque sabe que estamos en condiciones de levantar trofeos” y agregó que “la ilusión de todos” por la Libertadores “era muy grande”.

Sobre la concentración del equipo dijo que está en “ir partido a partido” con respecto a la Supercopa Internacional contra Estudiantes: “Primero tenemos el torneo ante Tigre, y la final llegará y ojalá sea un nuevo título para el club.