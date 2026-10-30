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“Todos tenemos errores”: el jugador de Estudiantes que festejó el título de Central rompió el silencio

Franco Domínguez Ávila volvió a sumar minutos con la camiseta del Pincha después de la polémica foto que se viralizó del futbolista

Por Redacción

La polémica derrota de Estudiantes ante Rosario Central por la Supercopa Internacional marcó un antes y después tras los festejos que realizaron los jugadores e hinchas del Canalla. En ese marco, el jugador del Pincha, Franco Domínguez Ávila, quedó en el centro de la tormenta por festejar el título junto a su hermano Gastón y en las últimas horas rompió el silencio después de volver a sumar minutos en la reserva.

“Feliz de poder volver a sumar minutos. Todos tenemos errores, somos seres humanos y el que no se equivoca no aprende”, expuso en su cuenta de Instagram con una serie de fotos del encuentro que disputó el equipo dirigido por Jonathan Schunke.

Su publicación llega después de un período sin jugar por la celebración del campeonato de Central que generó repercusiones por su condición de futbolista de Estudiantes. Esta situación lo puso bajo la lupa y sumó críticas alrededor del juvenil que entrenaba con frecuencia junto al primer equipo en la cancha central del Country Club de City Bell.

El delantero tiene contrato con Estudiantes desde agosto de 2025, cuando firmó luego de destacarse en la Reserva.

En ese sentido, llegó a disputar seis partidos con el plantel profesional cuando el entrenador era Eduardo Domínguez. Asimismo, fue parte de la Selección sub-19 de Diego Placente que participó de los Juegos Suramericanos de Rosario.

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