Tom Cruise recibió la camiseta de Gimnasia en la premiere de su nueva película: “Aguante el lobito”

Lo que comenzó como una misión improbable en la alfombra roja de un evento cinematográfico internacional terminó convirtiéndose en un hecho viral para La Plata. El periodista Federico Carestía, creador del espacio de entrevistas “Mirá a Quién Encontré”, viajó a México para presenciar la premiere mundial de Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise, con un objetivo claro: entregarle la camiseta de Gimnasia.

La indumentaria fue gestionada en la previa por el periodista Fercho Domínguez. La prenda elegida fue una camiseta especial con el número 22 en la espalda y el nombre de Tom Cruise estampado en el dorsal.

Aunque los organizadores anticipaban que la estrella de Hollywood solía mostrarse cercana a los fanáticos durante las promociones, la jornada superó todas las previsiones de la delegación argentina. El primer indicio favorable ocurrió antes de la llegada del actor.

Al colocar la camiseta sobre la valla de contención para llamar la atención del equipo de producción, un integrante de la custodia personal de Cruise se acercó al periodista e interrumpió el protocolo con una frase inesperada: “Aguante el lobito”.

El gesto del agente de seguridad mexicano encendió las expectativas de los presentes. Minutos después, Cruise hizo su ingreso al recinto para firmar autógrafos y tomarse fotografías. Al aproximarse al sector donde flameaba la indumentaria, Carestía lanzó la palabra clave: “Gimnasia”. El actor frenó su caminata, tomó la prenda y posó sonriente junto al manto sagrado del club del Bosque.

La travesía en suelo mexicano tuvo un cierre atípico una vez concluido el evento. Ya de regreso en el hotel, Carestía recibió un mensaje directo en Instagram enviado por "Ale", el custodio que lo había sorprendido horas antes en la valla.

El trabajador de seguridad le adjuntó un video grabado en las inmediaciones del Estadio Juan Carmelo Zerillo junto a palabras de afecto para la hinchada tripera, sellando así una anécdota que rápidamente se replicó en las redes sociales de los simpatizantes de Gimnasia.