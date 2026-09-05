Tomás Etcheverry festejó a pura emoción tripera en el US Open: posó con la camiseta de Gimnasia

El tenista platense Tomás Etcheverry coincidió durante el US Open con un seguidor de Gimnasia, en un encuentro que fue difundido por ESPN Tenis en X como “momento tripero”.

La escena reflejó la conexión del jugador con el Lobo, del que es reconocido simpatizante, y trasladó una expresión de la cultura futbolística platense al torneo que se disputa en Estados Unidos.

El momento tuvo particular repercusión entre los seguidores de Gimnasia, que encontraron en la presencia de Etcheverry una representación de la identidad del club en el ámbito deportivo internacional.