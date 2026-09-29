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Tomás Palacios fue liberado por Scaloni y estará disponible para el partido con Platense

AFA

Por Redacción

Este martes, los futbolistas Tomás Palacios, Leonel Flores y Tobías Aranda, que habían sido convocados en la Selección para la fecha FIFA, quedaron desafectados del plantel que enfrentará este miércoles 30 de septiembre a Bolivia y en otros dos amistosos a Burkina Faso y Benín.

"Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes", comenzó el comunicado en redes de la Selección.

"El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos", aseguró sobre el jugador de Estudiantes y de Boca, respectivamente.

Tomás Palacios es una de las piezas claves de Estudiantes, quien podrá estar presente en el cruce de este jueves ante Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina. Además, en dos semanas el Pincha se jugará gran parte del año en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Por otro lado, el atacante de Vélez, Tobías Aranda, tampoco estará dentro de la nómina: "En tanto, Tobías Andrada, quedará desafectado de la convocatoria".

El caso de Flores es una garantía para Boca, ya que el juvenil podría estar más descansado para el choque trascendental del Xeneize por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama.

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