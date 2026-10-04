Tomás Palacios tuvo su estreno en la Scaloneta

La goleada albiceleste ante la humilde selección africana en el estadio Monumental tuvo, como suele ser habitual en este tipo de amistosos, varios cambios impuestos por el DT del combinado nacional.

Uno de los que tuvo por primera vez la chance de experimentar lo que se siente jugar un partido con la camiseta celeste y blanca, fue el defensor central de Estudiantes, Tomás Palacios. Para el nacido en La Pampa, esta convocatoria fue seguramente histórica y emocionante, tras lo que había sido el llamado en la previa del Mundial 2026, donde formó parte de la nómina para los duelos con Zambia y Mauritania.

Tras haber sido desafectado de los entrenamientos para poder decir presente vistiendo la casaca albirroja ante Platense por Copa Argentina, al futbolista que se encuentra en el Pincha a préstamo desde el Inter le llegó su hora, en una fecha FIFA que sirvió para que Lionel Scaloni le de rodaje a varios nombres conocidos, pero también que se produzca el bautismo de fuego en la Selección Mayor de varios nombres, entre los que se encuentra el del defensor de 23 años, que ingresó antes de comenzar el complemento portando la camiseta número 32 en lugar de Lisandro Martínez, en una línea defensiva que fue pocas veces exigida producto de un rival que en la previa y durante nunca demostró estar a la altura.

LAUTARO MARTÍNEZ IGUALÓ LA LÍNEA DE AGÜERO

Con su gol que abrió la goleada argentina, el delantero del Inter llegó a los 42 goles e igualó en el ranking de máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina a Sergio “Kun” Agüero en el tercer puesto. De esta manera, el atacante de 29 años, quedó sólo por detrás de Gabriel Omar Batistuta, que suma 54 festejos vistiendo los colores celeste y blanco y de Lionel Messi, que hasta el momento acumula 125 gritos con el seleccionado tricampeón del mundo, aunque esta cifra podría incrementarse el próximo 6 de octubre, cuando el “10” sea titular en su despedida del seleccionado frente a Benín.