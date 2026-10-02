Tomy Etcheverry volvió a perder en primera ronda

No arrancó bien la gira asiática para Tomás Etcheverry. En este caso el tenista platense cayó en un partido de la primera rueda del ATP 500 de Tokio.

Etcheverry (30 del mundo) no pudo contra el griego Stefanos Tsitsipas (44) por 6-4, 3-6 y 4-6, en dos horas y siete minutos de juego.

El platense también había caído en su presentación del ATP 250 de Hangzhou (China) frente al francés Kyrian Jacquet (107) por 6-2 y 6-3.

El gran candidato al título en este torneo es el alemán Alexander Zverev (2), quien viene de ganar el US Open y debutó con una victoria ante el británico Cameron Norrie por 7-6 (1) y 6-4.

Por su parte, Francisco Cerúndolo sacó adelante un muy complicado partido para derrotar en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp, por la primera ronda del ATP 500 de Beijing.

Cerúndolo, que viene de disputar la Laver Cupen el The O2 Arena de Londres, se impuso por 5-7, 6-4 y 6-3 luego de 2 horas y 47 minutos de juego.