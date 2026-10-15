Torneo Clausura 2026 - Los números

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif
Instituto 26 12 8 2 2 19 10 +9
Def. y Justicia 24 12 7 3 2 18 11 +7
Boca 21 12 5 6 1 19 13 +6
Vélez 21 12 5 6 1 17 13 +4
Lanús 20 12 6 2 4 15 9 +6
Gimnasia (M) 20 12 6 2 4 15 12 +3
Independiente 18 12 5 3 4 11 12 -1
Newell´s 17 12 4 5 3 11 9 +2
Estudiantes 14 12 4 2 6 15 13 +2
San Lorenzo 14 12 4 2 6 5 11 -6
Unión 13 12 4 1 7 17 21 -4
Dep. Riestra 11 12 2 5 5 9 12 -3
Platense 11 12 2 5 5 12 18 -6
C. Córdoba (SdE) 10 12 2 4 6 10 16 -6
Talleres 9 12 2 3 7 11 18 -7
Posiciones Zona A
equipos pts pj pg pe pp gf gc dif
Belgrano 22 12 6 4 2 14 7 +7
Rosario Central 22 12 6 4 2 15 9 +6
Argentinos 22 12 6 4 2 16 11 +5
Sarmiento 20 12 6 2 4 21 18 +3
Huracan 19 12 5 4 3 11 10 +1
Gimnasia 19 12 5 4 3 17 17 0
Barracas (C) 18 12 5 3 4 10 9 +1
I. Rivadavia 18 12 5 3 4 15 17 -2
River 17 12 5 2 5 15 13 +2
Atl. Tucumán 14 12 3 5 4 10 10 0
Banfield 13 12 3 4 5 14 18 -4
Tigre 12 12 3 3 6 11 13 -2
Racing 11 12 3 2 7 13 19 -6
Aldosivi 8 12 2 2 8 13 20 -7
Estudiantes RC 6 12 1 3 8 6 16 -10
Posiciones Zona B
equipos pts pj pg pe pp gf gc dif
I. Rivadavia 52 28 15 7 6 44 32 +12
Boca 51 28 13 12 3 41 22 +19
Argentinos Jrs 51 28 14 9 5 33 24 +9
Rosario Central 50 28 14 8 6 35 25 +10
Vélez 49 28 12 13 3 35 25 +10
Belgrano 48 28 13 9 6 31 20 +11
Instituto 47 28 14 5 9 36 27 +9
River 46 28 14 4 10 37 25 +12
Estudiantes 45 28 13 6 9 34 20 +14
Gimnasia 45 28 13 6 9 36 36 0
Lanús 44 28 12 8 8 33 24 +9
Def. y Justicia 43 28 11 10 7 36 32 +4
Independiente 42 28 11 9 8 35 32 +3
Huracán 41 28 10 11 7 28 23 +5
Barracas (C) 39 28 10 9 9 25 24 +1
Sarmiento 39 28 12 3 13 34 38 -4
Gimnasia (M) 39 28 11 6 11 29 34 -5
San Lorenzo 36 28 9 9 10 19 25 -6
Talleres 35 28 9 8 11 28 31 -3
Unión 34 27 9 7 11 41 39 +2
Tigre 32 28 7 11 10 29 28 +1
Racing 32 28 8 8 12 30 34 -4
Newell`s 32 28 7 11 10 26 36 -10
Banfield 31 28 8 7 13 31 37 -6
At. Tucumán 28 28 6 10 12 25 30 -5
Platense 27 28 5 12 11 22 33 -11
C. Córdoba 26 28 6 8 14 21 37 -16
Dep. Riestra 22 28 3 13 12 14 24 -10
Aldosivi 16 28 2 10 16 19 39 -20
Estudiantes RC 11 28 2 5 21 11 40 -29
Tabla acumulada
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