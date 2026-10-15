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Torneo Clausura 2026 - Los números

Por Redacción

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Instituto 26 12 8 2 2 19 10 +9

Def. y Justicia 24 12 7 3 2 18 11 +7

Boca 21 12 5 6 1 19 13 +6

Vélez 21 12 5 6 1 17 13 +4

Lanús 20 12 6 2 4 15 9 +6

Gimnasia (M) 20 12 6 2 4 15 12 +3

Independiente 18 12 5 3 4 11 12 -1

Newell´s 17 12 4 5 3 11 9 +2

Estudiantes 14 12 4 2 6 15 13 +2

San Lorenzo 14 12 4 2 6 5 11 -6

Unión 13 12 4 1 7 17 21 -4

Dep. Riestra 11 12 2 5 5 9 12 -3

Platense 11 12 2 5 5 12 18 -6

C. Córdoba (SdE) 10 12 2 4 6 10 16 -6

Talleres 9 12 2 3 7 11 18 -7

Posiciones Zona A

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Belgrano 22 12 6 4 2 14 7 +7

Rosario Central 22 12 6 4 2 15 9 +6

Argentinos 22 12 6 4 2 16 11 +5

Sarmiento 20 12 6 2 4 21 18 +3

Huracan 19 12 5 4 3 11 10 +1

Gimnasia 19 12 5 4 3 17 17 0

Barracas (C) 18 12 5 3 4 10 9 +1

I. Rivadavia 18 12 5 3 4 15 17 -2

River 17 12 5 2 5 15 13 +2

Atl. Tucumán 14 12 3 5 4 10 10 0

Banfield 13 12 3 4 5 14 18 -4

Tigre 12 12 3 3 6 11 13 -2

Racing 11 12 3 2 7 13 19 -6

Aldosivi 8 12 2 2 8 13 20 -7

Estudiantes RC 6 12 1 3 8 6 16 -10

Posiciones Zona B

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

I. Rivadavia 52 28 15 7 6 44 32 +12

Boca 51 28 13 12 3 41 22 +19

Argentinos Jrs 51 28 14 9 5 33 24 +9

Rosario Central 50 28 14 8 6 35 25 +10

Vélez 49 28 12 13 3 35 25 +10

Belgrano 48 28 13 9 6 31 20 +11

Instituto 47 28 14 5 9 36 27 +9

River 46 28 14 4 10 37 25 +12

Estudiantes 45 28 13 6 9 34 20 +14

Gimnasia 45 28 13 6 9 36 36 0

Lanús 44 28 12 8 8 33 24 +9

Def. y Justicia 43 28 11 10 7 36 32 +4

Independiente 42 28 11 9 8 35 32 +3

Huracán 41 28 10 11 7 28 23 +5

Barracas (C) 39 28 10 9 9 25 24 +1

Sarmiento 39 28 12 3 13 34 38 -4

Gimnasia (M) 39 28 11 6 11 29 34 -5

San Lorenzo 36 28 9 9 10 19 25 -6

Talleres 35 28 9 8 11 28 31 -3

Unión 34 27 9 7 11 41 39 +2

Tigre 32 28 7 11 10 29 28 +1

Racing 32 28 8 8 12 30 34 -4

Newell`s 32 28 7 11 10 26 36 -10

Banfield 31 28 8 7 13 31 37 -6

At. Tucumán 28 28 6 10 12 25 30 -5

Platense 27 28 5 12 11 22 33 -11

C. Córdoba 26 28 6 8 14 21 37 -16

Dep. Riestra 22 28 3 13 12 14 24 -10

Aldosivi 16 28 2 10 16 19 39 -20

Estudiantes RC 11 28 2 5 21 11 40 -29

Tabla acumulada

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