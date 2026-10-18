Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Torneo Clausura 2026 - Los números

Por Redacción

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Instituto 29 13 9 2 2 20 10 +10

Boca 24 13 6 6 1 21 14 +7

Def. y Justicia 24 13 7 3 3 18 12 +6

Vélez 24 13 6 6 1 18 13 +5

Lanús 23 13 7 2 4 16 9 +7

Gimnasia (M) 20 13 6 2 5 15 13 +2

Independiente 18 12 5 3 4 11 12 -1

Newell´s 17 12 4 5 3 11 9 +2

Estudiantes 14 12 4 2 6 15 13 +2

San Lorenzo 14 12 4 2 6 5 11 -6

Unión 13 12 4 1 7 17 21 -4

Dep. Riestra 11 12 2 5 5 9 12 -3

Platense 11 13 2 5 6 12 19 -7

C. Córdoba (SdE) 10 12 2 4 6 10 16 -6

Talleres 9 13 2 3 8 12 20 -8

Posiciones Zona A

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Rosario Central 25 13 7 4 2 18 11 +7

Argentinos 25 13 7 4 2 17 11 +6

Belgrano 22 12 6 4 2 14 7 +7

Gimnasia 22 13 6 4 3 19 18 +1

Sarmiento 20 12 6 2 4 21 18 +3

Huracán 19 13 5 4 4 12 12 0

I. Rivadavia 19 13 5 4 4 17 19 -2

Barracas (C) 18 12 5 3 4 10 9 +1

River 17 12 5 2 5 15 13 +2

Atl. Tucumán 14 13 3 5 5 12 13 -1

Banfield 13 13 3 4 6 14 19 -5

Tigre 13 13 3 4 6 13 15 -2

Racing 11 12 3 2 7 13 19 -6

Aldosivi 8 12 2 2 8 13 20 -7

Estudiantes RC 6 12 1 3 8 6 16 -10

Posiciones Zona B

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Boca 54 29 14 12 3 43 23 +20

Argentinos Jrs 54 29 15 9 5 34 24 +10

Rosario Central 53 29 15 8 6 40 27 +13

I. Rivadavia 53 29 15 8 6 46 34 +12

Vélez 52 29 13 13 3 36 25 +11

Instituto 50 29 15 5 9 37 27 +10

Belgrano 48 28 13 9 6 31 20 +11

Gimnasia 48 29 14 6 9 38 37 +1

Lanús 47 29 13 8 8 34 24 +10

River 46 28 14 4 10 37 25 +12

Estudiantes 45 28 13 6 9 34 20 +14

Def. y Justicia 43 29 11 10 8 36 33 +3

Independiente 42 28 11 9 8 35 32 +3

Huracán 41 29 10 11 8 29 25 +4

Barracas (C) 39 28 10 9 9 25 24 +1

Sarmiento 39 28 12 3 13 34 38 -4

Gimnasia (M) 39 29 11 6 12 29 35 -6

San Lorenzo 36 28 9 9 10 19 25 -6

Talleres 35 29 9 8 12 29 33 -4

Unión 34 27 9 7 11 41 39 +2

Tigre 33 29 7 12 10 31 30 +1

Racing 32 28 8 8 12 30 34 -4

Newell`s 32 28 7 11 10 26 36 -10

Banfield 31 29 8 7 14 31 38 -7

At. Tucumán 28 29 6 10 13 27 33 -6

Platense 27 29 5 12 12 22 34 -12

C. Córdoba 26 28 6 8 14 21 37 -16

Dep. Riestra 22 28 3 13 12 14 24 -10

Aldosivi 16 28 2 10 16 19 39 -20

Estudiantes RC 11 28 2 5 21 11 40 -29

Tabla acumulada

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?