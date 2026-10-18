Torneo Clausura 2026 - Los números

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif
Instituto 29 13 9 2 2 20 10 +10
Boca 24 13 6 6 1 21 14 +7
Def. y Justicia 24 13 7 3 3 18 12 +6
Vélez 24 13 6 6 1 18 13 +5
Lanús 23 13 7 2 4 16 9 +7
Gimnasia (M) 20 13 6 2 5 15 13 +2
Independiente 18 12 5 3 4 11 12 -1
Newell´s 17 12 4 5 3 11 9 +2
Estudiantes 14 12 4 2 6 15 13 +2
San Lorenzo 14 12 4 2 6 5 11 -6
Unión 13 12 4 1 7 17 21 -4
Dep. Riestra 11 12 2 5 5 9 12 -3
Platense 11 13 2 5 6 12 19 -7
C. Córdoba (SdE) 10 12 2 4 6 10 16 -6
Talleres 9 13 2 3 8 12 20 -8
Posiciones Zona A
equipos pts pj pg pe pp gf gc dif
Rosario Central 25 13 7 4 2 18 11 +7
Argentinos 25 13 7 4 2 17 11 +6
Belgrano 22 12 6 4 2 14 7 +7
Gimnasia 22 13 6 4 3 19 18 +1
Sarmiento 20 12 6 2 4 21 18 +3
Huracán 19 13 5 4 4 12 12 0
I. Rivadavia 19 13 5 4 4 17 19 -2
Barracas (C) 18 12 5 3 4 10 9 +1
River 17 12 5 2 5 15 13 +2
Atl. Tucumán 14 13 3 5 5 12 13 -1
Banfield 13 13 3 4 6 14 19 -5
Tigre 13 13 3 4 6 13 15 -2
Racing 11 12 3 2 7 13 19 -6
Aldosivi 8 12 2 2 8 13 20 -7
Estudiantes RC 6 12 1 3 8 6 16 -10
Posiciones Zona B
equipos pts pj pg pe pp gf gc dif
Boca 54 29 14 12 3 43 23 +20
Argentinos Jrs 54 29 15 9 5 34 24 +10
Rosario Central 53 29 15 8 6 40 27 +13
I. Rivadavia 53 29 15 8 6 46 34 +12
Vélez 52 29 13 13 3 36 25 +11
Instituto 50 29 15 5 9 37 27 +10
Belgrano 48 28 13 9 6 31 20 +11
Gimnasia 48 29 14 6 9 38 37 +1
Lanús 47 29 13 8 8 34 24 +10
River 46 28 14 4 10 37 25 +12
Estudiantes 45 28 13 6 9 34 20 +14
Def. y Justicia 43 29 11 10 8 36 33 +3
Independiente 42 28 11 9 8 35 32 +3
Huracán 41 29 10 11 8 29 25 +4
Barracas (C) 39 28 10 9 9 25 24 +1
Sarmiento 39 28 12 3 13 34 38 -4
Gimnasia (M) 39 29 11 6 12 29 35 -6
San Lorenzo 36 28 9 9 10 19 25 -6
Talleres 35 29 9 8 12 29 33 -4
Unión 34 27 9 7 11 41 39 +2
Tigre 33 29 7 12 10 31 30 +1
Racing 32 28 8 8 12 30 34 -4
Newell`s 32 28 7 11 10 26 36 -10
Banfield 31 29 8 7 14 31 38 -7
At. Tucumán 28 29 6 10 13 27 33 -6
Platense 27 29 5 12 12 22 34 -12
C. Córdoba 26 28 6 8 14 21 37 -16
Dep. Riestra 22 28 3 13 12 14 24 -10
Aldosivi 16 28 2 10 16 19 39 -20
Estudiantes RC 11 28 2 5 21 11 40 -29
Tabla acumulada
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