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Torneo Clausura 2026 - Los números

Por Redacción

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Instituto 34 16 10 4 2 26 15 +11

Boca 33 16 9 6 1 24 14 +10

Vélez 28 16 7 7 2 25 17 +8

Defensa 28 16 8 4 4 21 15 +6

Lanús 25 15 7 4 4 18 11 +7

Newell´s 23 16 5 8 3 16 13 +3

Independiente 23 16 6 5 5 15 16 -1

Gimnasia (M) 22 16 6 4 6 18 17 +1

Unión 21 16 6 3 7 24 24 0

Platense 20 16 5 5 6 18 20 -2

San Lorenzo 19 16 5 4 7 9 16 -7

Estudiantes 16 16 4 4 8 21 22 -1

Talleres 13 16 3 4 9 17 23 -6

Dep. Riestra 12 16 2 6 8 11 19 -8

C. Córdoba (SE) 10 15 2 4 9 11 25 -14

Posiciones Zona A

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Rosario Central 34 16 10 4 2 26 12 +14

Argentinos Jrs 31 16 9 4 3 20 14 +6

Gimnasia 31 16 9 4 3 25 20 +5

River 26 16 8 2 6 21 14 +7

Barracas 26 16 7 5 4 17 13 +4

Belgrano 23 16 6 5 5 17 15 +2

Independ. (R) 23 16 6 5 5 21 24 -3

Huracan 22 16 6 4 6 14 16 -2

Sarmiento 21 16 6 3 7 23 24 -1

Tigre 19 16 5 4 7 16 16 0

At. Tucumán 18 16 4 6 6 16 17 -1

Banfield 15 16 3 6 7 18 25 -7

Racing 15 16 4 3 9 16 24 -8

Aldosivi 11 16 3 2 11 16 26 -10

Estudiantes (RC) 9 16 2 3 11 10 23 -13

Posiciones Zona B

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif

Boca (*) 63 32 17 12 3 46 23 +23

Rosario Central (*) 62 32 18 8 6 46 28 +18

Argentinos Jrs (*) 60 32 17 9 6 37 27 +10

Independ. (R) 57 32 16 9 7 50 39 +11

Gimnasia 57 32 17 6 9 44 39 +5

Vélez 56 32 14 14 4 43 29 +14

River 55 32 17 4 11 43 26 +17

Instituto 55 32 16 7 9 43 32 +11

Lanús 49 31 13 10 8 36 26 +10

Belgrano (*) 49 32 13 10 9 34 28 +6

Estudiantes 47 32 13 8 11 40 29 +11

Barracas 47 32 12 11 9 32 28 +4

Defensa 47 32 12 11 9 39 36 +3

Independiente 47 32 12 11 9 39 36 +3

Huracán 44 32 11 11 10 31 29 +2

Unión 42 32 11 9 12 48 44 +4

Gimnasia (M) 41 32 11 8 13 32 39 -7

San Lorenzo 41 32 10 11 11 23 30 -7

Sarmiento 40 32 12 4 16 36 44 -8

Tigre 39 32 9 12 11 34 31 +3

Talleres 39 32 10 9 13 34 36 -2

Newell´s 38 32 8 14 10 31 40 -9

Racing 36 32 9 9 14 33 39 -6

Platense 36 32 8 12 12 28 35 -7

Banfield 33 32 8 9 15 35 44 -9

At. Tucumán 32 32 7 11 14 31 37 -6

C. Córdoba 26 31 6 8 17 22 46 -24

Dep. Riestra 23 32 3 14 15 16 31 -15

Aldosivi 19 32 3 10 19 22 45 -23

Estudiantes (RC) 14 32 3 5 24 15 47 -32

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