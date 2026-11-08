Torneo Clausura 2026 - Los números

equipos pts pj pg pe pp gf gc dif
Instituto 34 16 10 4 2 26 15 +11
Boca 33 16 9 6 1 24 14 +10
Vélez 28 16 7 7 2 25 17 +8
Defensa 28 16 8 4 4 21 15 +6
Lanús 25 15 7 4 4 18 11 +7
Newell´s 23 16 5 8 3 16 13 +3
Independiente 23 16 6 5 5 15 16 -1
Gimnasia (M) 22 16 6 4 6 18 17 +1
Unión 21 16 6 3 7 24 24 0
Platense 20 16 5 5 6 18 20 -2
San Lorenzo 19 16 5 4 7 9 16 -7
Estudiantes 16 16 4 4 8 21 22 -1
Talleres 13 16 3 4 9 17 23 -6
Dep. Riestra 12 16 2 6 8 11 19 -8
C. Córdoba (SE) 10 15 2 4 9 11 25 -14
Posiciones Zona A
equipos pts pj pg pe pp gf gc dif
Rosario Central 34 16 10 4 2 26 12 +14
Argentinos Jrs 31 16 9 4 3 20 14 +6
Gimnasia 31 16 9 4 3 25 20 +5
River 26 16 8 2 6 21 14 +7
Barracas 26 16 7 5 4 17 13 +4
Belgrano 23 16 6 5 5 17 15 +2
Independ. (R) 23 16 6 5 5 21 24 -3
Huracan 22 16 6 4 6 14 16 -2
Sarmiento 21 16 6 3 7 23 24 -1
Tigre 19 16 5 4 7 16 16 0
At. Tucumán 18 16 4 6 6 16 17 -1
Banfield 15 16 3 6 7 18 25 -7
Racing 15 16 4 3 9 16 24 -8
Aldosivi 11 16 3 2 11 16 26 -10
Estudiantes (RC) 9 16 2 3 11 10 23 -13
Posiciones Zona B
equipos pts pj pg pe pp gf gc dif
Boca (*) 63 32 17 12 3 46 23 +23
Rosario Central (*) 62 32 18 8 6 46 28 +18
Argentinos Jrs (*) 60 32 17 9 6 37 27 +10
Independ. (R) 57 32 16 9 7 50 39 +11
Gimnasia 57 32 17 6 9 44 39 +5
Vélez 56 32 14 14 4 43 29 +14
River 55 32 17 4 11 43 26 +17
Instituto 55 32 16 7 9 43 32 +11
Lanús 49 31 13 10 8 36 26 +10
Belgrano (*) 49 32 13 10 9 34 28 +6
Estudiantes 47 32 13 8 11 40 29 +11
Barracas 47 32 12 11 9 32 28 +4
Defensa 47 32 12 11 9 39 36 +3
Independiente 47 32 12 11 9 39 36 +3
Huracán 44 32 11 11 10 31 29 +2
Unión 42 32 11 9 12 48 44 +4
Gimnasia (M) 41 32 11 8 13 32 39 -7
San Lorenzo 41 32 10 11 11 23 30 -7
Sarmiento 40 32 12 4 16 36 44 -8
Tigre 39 32 9 12 11 34 31 +3
Talleres 39 32 10 9 13 34 36 -2
Newell´s 38 32 8 14 10 31 40 -9
Racing 36 32 9 9 14 33 39 -6
Platense 36 32 8 12 12 28 35 -7
Banfield 33 32 8 9 15 35 44 -9
At. Tucumán 32 32 7 11 14 31 37 -6
C. Córdoba 26 31 6 8 17 22 46 -24
Dep. Riestra 23 32 3 14 15 16 31 -15
Aldosivi 19 32 3 10 19 22 45 -23
Estudiantes (RC) 14 32 3 5 24 15 47 -32
Tabla acumulada
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