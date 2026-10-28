Torneo Clausura: el arribo de León XIV obligó a reprogramar la definición

El inminente desembarco del papa León XIV a la Argentina provocó un fuerte impacto en la organización de los principales torneos del fútbol argentino. Las alteraciones responden a la indisponibilidad de efectivos policiales. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) confirmó la interrupción de sus labores entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre. A la par, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptaron una medida similar hasta el martes 10 inclusive.

Ante este escenario, la última fecha del Torneo Clausura de la máxima categoría adelantará su disputa para la franja comprendida entre el miércoles 4 y el viernes 6. En dicha jornada, el Lobo recibirá en el Bosque a Belgrano y Estudiantes visitará a Instituto. Los directivos definirán el cronograma exacto mañana, en un cónclave donde además evaluarán posibles formatos para la temporada 2027 y nuevos métodos de clasificación a los certámenes continentales.

La intención es programar los cinco compromisos semanales con el estricto respeto de los descansos reglamentarios, para eludir conflictos con la ventana FIFA. De esta forma, el organigrama de los playoffs mantendrá su esquema original.

Por el lado del ascenso, la Primera Nacional experimentará un retraso de siete días en sus duelos más trascendentes. El partido decisivo por el primer boleto a la elite y el comienzo del certamen reducido pasaron para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. Asimismo, el cruce final por el segundo cupo hacia la Primera División quedó fijado para el 19 de diciembre. En sintonía, los campeonatos de la Primera B y la Primera C acatarán esta misma disposición operativa, con un aplazamiento de una semana para todas sus llaves eliminatorias.