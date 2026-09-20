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Trabaja y concentra pensando en la visita a Lanús

Alexnader Medina / @Edelp

Por Redacción

Todavía con la efervescencia por volver a meterse en una semifinal de Copa Libertadores tras 17 años en suelo brasileño, el plantel que conduce Alexander Medina tendrá su última práctica hoy por la tarde en City Bell a puertas cerradas.

Allí, en la cancha Nº1 del predio pincharrata, el DT uruguayo terminará de darle forma a la formación y la táctica para visitar al Granate por la fecha 10 del Torneo Clausura, en donde el Pincha buscará sumar de a tres ante los dirigidos por Mauricio Pellegrino, para alcanzar la línea de Lanús y no complicarse pensando en la clasificación a los playoff del campeonato, como también seguir sumando en la tabla anual pensando en la clasificación a las copas del próximo año.

Luego del entrenamiento vespertino, los convocados por el Cacique quedarán concentrados en el Country Club.

Flamengo recibe a Bragantino para seguir liderando el Brasileirao

El rival pincharrata en las semifinales de la Libertadores, recibe hoy desde las 18:30 hs al Red Bull Bragantino que marcha noveno en el certamen en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, con el objetivo de dejar los tres puntos en Río de Janeiro y seguir siendo dueño del primer puesto del campeonato brasileño, donde es líder con 57 unidades, un punto más que su escolta Palmeiras, que por la fecha 28 visitará a Gremio, que lucha por no descender.

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