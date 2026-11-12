Trabajos con pelota y el ensayo con River a la vista

Gimnasia, a la espera del encuentro del lunes 23 ante Newell´s, en el comienzo de los “Mata-Mata” del Torneo Clausura, sigue adelante con su preparación, aunque con menor intensidad.

Para continuar con su rutina diaria, los futbolistas realizaron ayer trabajos con pelota en la cancha 4 de Estancia Chica, bajo la supervisión del entrenador Ariel Pereyra.

Hoy, el grupo volverá a entrenar en Abasto, ya con la mirada puesta en el amistoso del sábado contra River, que servirá para que los jugadores mantengan el ritmo competitivo y el cuerpo técnico empiece a tener una idea mayor de cómo formaría el equipo titular para jugar contra Newell´s, en el Bosque.

Por ahora no hay indicios de los once que elegiría el Pata, ya que todavía quedan varios días por delante, y el propio cuerpo técnico se tomará su tiempo para definir con qué jugadores saldrá a la cancha.

LA RESERVA JUEGA EN MENDOZA

Gimnasia, que resignó sus chances de clasificar a los octavos de final, se presenta esta tarde en Mendoza, para enfrentar desde las 15 a Godoy Cruz, que tampoco pudo meterse en los playoffs del Proyección 2026.

Para dicho compromiso, correspondiente a la 17º fecha, el entrenador Hernán Lisi convocó a los siguientes jugadores: Máximo Cabrera, Patricio Schroeder, Lautaro Cenizo, Axel Ledesma, Federico Pendas, Benjamín García, Mariano Ojeda, Bautista Soulas, Ignacio Prado, Joel González, Francesco Caradela, Dylan Álvarez, Vicente Spinetti, Benjamín Carbajo, Santiago Villarreal, Santino López García, Román Nagavonsky, Santino Fichera y Paolo Zamora.

JUEGA EL FEMENINO

Las chicas de Gimnasia, que vienen de capa caída en el torneo Clausura, que organiza la Liga Profesional (LPF), buscará esta tarde abandonar los últimos puestos de la tabla de posiciones, cuando a partir de las 16 enfrente en El Bosquecito a Belgrano, de Córdoba, en el marco de la decimotercera fecha.