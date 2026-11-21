Un futbolista de 34 años falleció en Formosa luego de recibir una descarga eléctrica mientras disputaba un encuentro amistoso. Otro jugador resultó herido y permanece internado, aunque fuera de peligro. La víctima fue identificada como Iván Miers, conocido como “Mamacha”, quien había tenido recorrido por distintos clubes de la provincia y recientemente había regresado a las canchas tras recuperarse de una lesión en la rodilla.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, cerca de las 15, en una cancha donde un grupo de futbolistas se había reunido para realizar un entrenamiento como sparring de Sportivo Patria. En medio de la actividad se desató una tormenta y un rayo cayó en el predio. Miers y Juan Romero fueron los jugadores que se encontraban más cerca del lugar del impacto. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de Formosa, pero Miers murió horas después pese a los intentos de reanimación. Romero continúa internado con pronóstico reservado, aunque fuera de peligro.

La noticia generó conmoción en el ambiente futbolístico. Miers había jugado en San Martín, San Lorenzo y Villa del Rosario, entre otros equipos. Su último paso había sido por Deportivo Silvio Pellico, de Córdoba, donde disputaba el Torneo Federal Amateur y la Liga Villamariense. Desde ese club y Sportivo Patria expresaron sus condolencias y acompañaron a familiares, amigos y compañeros del futbolista.