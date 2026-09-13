Tras el empate ante Argentinos Juniors, Pereyra explotó contra el arbitraje: "No se puede jugar al fútbol así"

Durante la conferencia de prensa, el entrenador Ariel Pereyra reconoció la merma futbolística de Gimnasia en el segundo tiempo, momento en el cual el plantel perdió el control del balón frente a la presión del rival. A pesar de asumir la responsabilidad por el bajón de rendimiento, el estratega expresó un fuerte malestar con el desempeño del juez del encuentro, a quien acusó de alterar los ánimos de sus futbolistas con sanciones menores.

“El que juega al fútbol entiende que cuando te empiezan a cobrar todas las cosas en contra, chiquita, chiquita, sin incidir en el resultado final, te empezás a fastidiar”, sostuvo el técnico frente a los micrófonos.

Con esa misma postura, Pereyra profundizó: "En el primer tiempo, la primera amarilla fue para nosotros, pero habían tenido tres o cuatro que habían sido para amarilla también de ellos. No se puede jugar así, no se puede jugar al fútbol así. Imposible".

Por último, arremetió: "Lo que pasa que les protestas y no te dicen nada. Entonces, y si no protestamos, porque la verdad que el segundo tiempo nosotros no jugamos bien y el resultado está bien porque no merecimos ganar en el segundo, pero también hay que ver todo".

De todos modos, el conductor táctico desligó al referí del marcador definitivo y admitió la superioridad del rival en los últimos 45 minutos. “No pudimos tener la pelota. La culpa es nuestra”, reconoció con autocrítica.

Más allá de la frustración por la irregularidad demostrada en el encuentro, el entrenador valoró el punto obtenido en un escenario históricamente adverso. El técnico recordó la fortaleza del conjunto local, un plantel con un largo invicto en su propio estadio. “El resultado final está bien hoy. Sumamos, que eso es lo importante, y seguimos por el proceso”, remarcó.

El DT proyectó el futuro del equipo de cara al tramo final del certamen: “Tenemos que consolidarnos como equipo para que no nos pase lo que nos pasó hoy en el segundo tiempo”.