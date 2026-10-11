Tras la baja de Paredes, ¿quién lo reemplazará?

Tras los estudios a los que fue sometido, se confirmó la lesión. El mediocampista de Boca, Leandro Paredes sufrió un desgarro grado dos y se perderá la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, partido que se disputará el próximo martes a las 21:30 en La Bombonera. Y por los tiempos, también se perdería la revancha contra el equipo brasileño. Y la pregunta del millón: ¿Llegará al Superclásico que se jugará el 1º de noviembre?

La zona afectada es el isquiotibial de la pierna derecha y, según los tiempos lógicos de recuperación, no estará tanto en la ida (13/10) y la vuelta (20/10) en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

El futbolista sintió un dolor en el encuentro ante Instituto, válido por la fecha 12 del Clausura, que terminó en empate 2 a 2. Paredes había saltado a la cancha a los 10 minutos del segundo tiempo y debió ser reemplazado a los 26.

En rueda de prensa, el Vasco Arruabarrena había sido contundente: “Lea se tendrá que hacer los estuidios pero creo que al salir y por las caras… no he estado con él pero supongo que para el martes está descartado”.

Finalmente, ayer el mediocampista realizó los chequeos correspondientes con los cuales se confirmó la gravedad de la lesión.

¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A PAREDES EN LA SUDAMERICANA?

El “Vasco” Arruabarrena señaló en conferencia de prensa luego del empate en Córdoba y se lamentó por la lesión de Paredes, a quien deberá buscarle reemplazante para la Copa Sudamericana (al menos en la ida).

“Tengo reemplazante. Obviamente Leandro es nuestro capitán, saben lo que genera fuera y dentro del grupo. Pero hoy (por el viernes) jugó (Williams) Alarcón, el “Chelo” (Milton Delgado), ha terminado bien. Tuvo algunos minutos el “Ruso” (Santiago Ascacíbar)”, afirmó el entrenador.

Por otro lado, destacó: “Podemos armar un buen medio, pero una cosa es hablarlo y otra el martes poder demostrarlo. Estoy seguro que hambre y ganas tienen”.