Tras la polémica, Tello dirigirá ante Platense

Luego de la polémica actuación de Darío Herrera en la final de la Supercopa Internacional, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la terna arbitral para el duelo entre Estudiantes y Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina. Facundo Tello será el encargado de impartir justicia el próximo jueves desde las 21.15 en el Estadio Norbeto Tomaghello, cancha de Defensa y Justicia.

Tras una definición marcada por los cuestionamientos al arbitraje, la designación de Tello no pasó inadvertida. Considerado uno de los jueces de mejor consideración dentro del fútbol argentino, el bahiense de 44 años tendrá la responsabilidad de conducir un encuentro clave para las aspiraciones albirrojas en una temporada que tiene como objetivo la Copa Libertadores y clasificar a la cita máxima del próximo calendario.

La terna estará integrada por Maximiliano Del Yesso como asistente número uno y Facundo Rodríguez como asistente número dos, mientras que Hernán Mastrángelo se desempeñará como cuarto árbitro. En tanto, Nicolás Ramírez estará a cargo del VAR y Diego Verlotta será el AVAR.

Sin embargo, los ojos del Pincha deberán estar puestos en la tecnología que quedó a cargo de Ramírez. El árbitro de 39 años viene de tener una polémica actuación en el encuentro del pasado lunes que terminó con derrota de Estudiantes ante Lanús en La Fortaleza.

“Hoy me voy preocupado por el arbitraje. No me gustó nada. No me gusta hablar de los árbitros en una derrota. Es la primera vez que me voy a exponer. Pero la verdad es que Ramírez viene de un arbitraje muy malo contra nosotros en Copa Argentina. Ramírez viene teniendo arbitrajes muy malos con nosotros”, expuso Alexander Medina hace algunos días.

Los antecedentes entre Tello y Estudiantes resultan ampliamente favorables para el conjunto estudiantil. A lo largo de su carrera dirigió al Pincha en 24 oportunidades, con un saldo de 12 victorias, ocho empates y apenas cuatro derrotas. Además, existe un dato que llama la atención: el León no pierde bajo su arbitraje desde hace más de tres años.

La última caída con colegiado como juez principal se produjo en el clásico platense disputado en el Estadio del Bosque, cuando Gimnasia logró imponerse y cortar una larga racha sin victorias en el derby de la Ciudad. Desde entonces, Estudiantes acumuló una serie positiva cada vez que el árbitro bahiense estuvo al frente de sus encuentros.

Otro registro que aparece como una curiosidad estadística tiene que ver con las expulsiones. Tello no muestra una tarjeta roja a un futbolista albirrojo desde hace más de cinco años. La última vez ocurrió en febrero de 2020, durante el recordado triunfo 2-1 sobre River en el Jorge Luis Hirschi, partido que marcó el debut de Ricardo Zielinski como capitán en jefe del Pincha. Aquella noche, Fernando Tobio vio la roja.

Facundo Tello asoma hoy como el único árbitro sin estar sospechado en el fútbol local