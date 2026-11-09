Tras los festejos, el Xeneize volverá al trabajo con la mente en el Taladro

El plantel de Boca, luego de la obtención del título de campeón de liga, transcurre las últimas horas de descanso, ya que sin tiempo para relajarse, deberá retornar a los entrenamientos para comenzar a preparar el duelo por Copa Argentina del próximo sábado a las 20:00 en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza.

Buscando meterse en la disputa de una nueva estrella, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena pondrán manos a la obra con el Taladro como próximo objetivo, el martes por la tarde en el predio que el Xeneize posee en Ezeiza.

Allí, comenzará el Vasco comenzará a darle forma al once para ir en busca de la final en tierras mendocinas en la recta final de un 2026 exigente para el conjunto azul y oro, lo cual obligará al DT y su cuerpo técnico a nivelar bien las cargas de minutos, ya que en las próximas semanas los de la Ribera se jugarán tres cara a cara claves, teniendo en primer lugar el mencionado choque por Copa Argentina ante los dirigidos por Pedro Troglio, luego deberá afrontar como local su partido por los octavos de final del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia y el 21 en la ciudad colombiana de Barranquilla se jugará la chance de volver a ser campeón a nivel continental, cuando se mida con el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez en el estadio Metropolitano en la final de la Copa Sudamericana.

En este contexto, el Xeneize pondrá fin a los festejos para volver al ruedo de cara al futuro.