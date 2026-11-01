Tras mucho tiempo la “T” se regaló una alegría

Talleres redondeó una actuación sólida en el Bajo Flores y se quedó con un categórico triunfo por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra, que de milagro, logró salvarse del descenso, a partir de la derrota que sufrió Aldosivi (2-1), en su visita al Cilindro de Avellaneda.

En el estadio Guillermo Laza, el conjunto cordobés fue contundente en las áreas y destrabó el trámite sin contratiempos.

La apertura del marcador llegó sobre los 25 minutos de la primera etapa gracias a la aparición del defensor Valentín Fascendini, quien adelantó a los cordobeses. En el complemento, el desarrollo continuó bajo el dominio de los dirigidos por Omar De Felippe: Mateo Cáceres amplió la ventaja a los 23 minutos y, apenas cinco minutos más tarde, a los 28, Agustín Álvarez Martínez selló la goleada definitiva.

Con los tres puntos, Talleers abandonó el último puesto, dejando atrás en la tabla del Grupo A al propio Deportivo Riestra y Central Córdoba.