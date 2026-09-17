"Tremenda noche": Verón comparó con la Libertadores 2009, habló de la localía y un posible caso Schiavi

Tras el triunfazo de Estudiantes ante Corinthians en Brasil y la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, Juan Sebastián Verón habló antes de emprender el regreso a La Plata y se refirió a la alegría por el resultado, la posibilidad de jugar como local en UNO y la chance de incorporar un refuerzo para la próxima instancia.

“Tremenda noche, linda. Cuando ganamos en 2009 es distinto, estando adentro, pero acá necesitás que los otros resuelvan y se hace más complicado. Pero le tenía mucha fe al equipo, en estos equipos no falla. Ahí, cómo lo juega, ves la templanza y el peso de la historia”, expresó el presidente de Estudiantes en diálogo con ESPN.

Verón también destacó la importancia del acompañamiento de los hinchas y del contexto que atraviesa el plantel en esta instancia decisiva de la competencia. “Son momentos de necesidad, de acompañar. Entiendo que para los jugadores es importante”, sostuvo.

Uno de los principales interrogantes para las semifinales pasa por el escenario donde Estudiantes podrá disputar el partido de ida. El objetivo de la dirigencia es jugar en el estadio Jorge Luis Hirschi, aunque la capacidad de UNO podría ser un condicionante según los requerimientos de la Conmebol (30 mil mínimo y cuatro mil para visitantes).

“Vamos a hacer todo lo posible para que juguemos en UNO, dependerá mucho de Flamengo, si pasa”, explicó Verón. Y agregó: “Si no, bueno, buscaremos localía. El Único no está disponible, pero podemos hacer un llamado”.

Verón también fue consultado por la posibilidad de sumar un futbolista para afrontar las semifinales. En ese sentido, apareció sobre la mesa el recuerdo de la Libertadores 2009, cuando Estudiantes incorporó a Rolando Schiavi durante aquella campaña que terminó con el título continental.

“Ayer, en la locura del partido y después, se habló algo como Schiavi, pero tenemos un plantel y confiamos en los muchachos. Pero también hay que ver cómo llegan, puede que tengas una baja más. Hay que ir estudiando cómo vienen”, explicó.

Sin cerrar la puerta a una incorporación, el presidente del Pincha señaló que podría repetirse una situación similar a la de 2009. “Por ahí se puede resolver de esa forma como en 2009”, deslizó. En ese sentido, cerró con una precisión sobre el mercado que podría afrontar Estudiantes para reforzarse: “Tiene que ser un jugador del medio local”.