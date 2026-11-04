Tremendo dolor por la muerte de un futbolista

El fútbol se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel, atacante de 30 años perteneciente al Club Deportivo Tenerife, a raíz de un violento choque con el arquero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la Segunda División de ese país.

El delantero murió tras permanecer internado en el área de terapia intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria a raíz de un grave traumatismo torácico.

El trágico incidente tuvo lugar sobre el final del partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una acción en mitad de la cancha, De Miguel intentaba bajar el balón cuando el arquero rival, Jesús Owono, salió a rechazar y embistió de lleno con su rodilla el pecho del delantero.

El fuerte impacto dejó al futbolista tendido sobre el césped sin reacción, provocándole un paro cardiorrespiratorio del que logró ser reanimado inicialmente por los médicos sobre el terreno de juego.

Ante la gravedad del cuadro, el árbitro principal determinó la suspensión formal a los 108 minutos para agilizar la entrada de la ambulancia. El atacante fue evacuado -bajo una emotiva ovación de los simpatizantes- hacia el centro médico, donde finalmente se constató su deceso en las primeras horas de este martes.

A través de sus canales institucionales, la entidad blanquiazul exteriorizó su desolación: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (…) de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”.

EL DOLOR DE MESSI

El astro argentino Lionel Messi expresó su tristeza en sus redes sociales luego de que se conociera la muerte del futbolista español Jesús de Miguel: “No hay palabras”.

Jesús de Miguel, de solo 30 años, murió este martes por la madrugada luego de sufrir un fuerte rodillazo en el pecho durante el partido entre su equipo, el Tenerife, y el Andorra, por la duodécima fecha de la Segunda División de España.

“No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, fue el mensaje que compartió Messi en sus redes sociales una vez enterado de la noticia que tiene de luto al mundo del fútbol.

El arquero del Andorra cerró sus redes sociales:

El principal apuntado por esta situación es el arquero guineaecuatoriano Jesús Owono, quien salió a cortar una contra con una fuerza desmedida y terminó impactando su rodilla contra el pecho de Jesús de Miguel.

Luego de que se confirmara el fallecimiento del jugador español, Owono decidió cerrar sus redes sociales y medios españoles aseguran que se encuentra devastado por lo sucedido.

Por la tarde circuló un comunicado que se le atribuyó pero luego fue desmentido. Se encuentra en absoluto shock y no se descarta que le inicien una causa penal por considerarlo responsable de la muerte de su colega.