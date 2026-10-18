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Tres penales en las últimas tres fechas: la racha desde los doce pasos que Estudiantes no vivía hace cinco años

Foto: Nicolás Braicovich

Por Redacción

Estudiantes vive un momento particular y de efectividad máxima desde el punto del penal en el Clausura. En sus últimas tres presentaciones oficiales, al Pincha le concedieron ejecuciones desde los doce pasos ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo, convirtiendo las tres chances de la mano del colombiano Edwuin Cetré. Un registro similar ocurrió hace cinco años por la Liga Profesional 2021.

El atacante cafetero hizo gala de su excelente puntería y frialdad para traducir en gol cada una de las faltas sancionadas en el área rival, convirtiéndose en una garantía absoluta para el esquema táctico y anímico del equipo.

Para encontrar un registro similar en la historia reciente del club hay que remontarse cinco años atrás, a la Liga Profesional 2021. En aquel torneo, el Pincha también encadenó tres fechas consecutivas ejecutando penales con efectividad total. La racha arrancó con el triunfo 4-1 ante Huracán, siguió con la victoria por 3-1 ante Godoy Cruz y finalizó en la siguiente fecha contra Vélez en UNO donde León ganó 1-0.

En aquella oportunidad, el encargado de ejecutar las tres penas máximas con 100% de efectividad fue el tucumano Leandro Díaz, marcando una racha idéntica a la que hoy protagoniza Cetré en el Clausura.


 

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