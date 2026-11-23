Tricolores festeja con los brazos al cielo. Y tiene motivos para hacerlo. Después de golear a La Plata FC. (3-0) en La Cantera, y aprovechar la derrota de Villa Montoro, se consagró campeón del Clausura de la Primera B de la Liga, a una fecha del cierre de la competencia, y de esta forma, obtuvo el pasaje para disputar la final contra Argentino Juvenil (ganador del Apertura), que determinará el primer ascenso a la máxima categoría.

El ganador, como establece el reglamento, jugará a partir de 2027 en Primera División, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad cuando enfrente a San Martín de Los Hornos (primero en la tabla acumulada), por el segundo ascenso a Primera.

Tricolores no dejó dudas en el partido de ayer. Hizo su trabajo y con dos goles de Kardasinski y Díaz derrotó al Tigre y sacó pasaje a la final, ya que Montoro, el escolta, cayó ante Expreso Rojo por 1-0, y se bajó de la pelea por el título.

Ayer, San Martín 1, Romerense 1; Defensores (CB) 1, Porteño 0; Asociación Iris 2, Talleres 3; Comunidad Rural 1, Curuzú 1; CF. Ringuelet 0, Villa Lenci 0 y 5 de Mayo 2, Argentino Juvenil 2.

POLIDEPORTIVO GONNET CAMPEÓN DEL AÑO EN PRIMERA C

Polideportivo Gonnet se convirtió en el mejor equipo de la temporada en Primera C, al superar por 2-0 a Ateneo Popular, en cancha de Everton, en la final entre los ganadores del Apertura y Clausura, respectivamente. Lautaro Funaro marcó por duplicado para el Canario.

EL CAMPEÓN DE PRIMERA SE DEFINE EN LA ÚLTIMA FECHA

Peñarol goleó 3-0 a Alumni (Landaburu, Rubare y Quiroz) y mantuvo la punta en Primera A. Mientras que ADIP, que se impuso 1-0 a Alianza (gol de Busso), y Las Malvinas, que venció 4-2 a San Lorenzo, siguen como escoltas y el próximo sábado van a definir cual de todos será el nuevo campeón de la temporada.

También jugaron ayer Estrella 1, Brandsen 0; Fomento 2, Unidos de Olmos 0; CRISFA 2, Polideportivo Gonnet 3; CRIBA 1, Everton 1 y For Ever 1, Círculo Cultural Tolosano 1.