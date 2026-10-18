Tristán sigue como líder y Chacarita aún respira

Con gol de Diego Becker, de penal, Tristán Suárez derrotó 1-0 a Patronato -que sigue comprometido en la lucha por no descender- y se aseguró la punta de la Zona B con 62 puntos a la espera de la visita de Temperley a San Juan de esta tarde.

Chacarita logró una victoria valiosa que lo antiene con vida en la lucha por no perder la categoría. El Tricolor derrotó 1 a 0 a Deportivo Maipú con tanto de Alexis Domínguez. Chacarita alcanzó con 36 puntos a Nueva Chicago (hoy recibe a Gimnasia de Jujuy) y suma uno menos que Patronato.

Acassuso (33), en zona de descenso en el Grupo A, no pudo pasar del 0 a 0 contra Deportivo Madryn, ya casi clasificado al reducido. Peor le fue a San Miguel (32) que perdió 2-1 como local ante Ciudad de Bolívar. Maximiliano Gutiérrez y Guillermo Sánchez marcaron para la visita y Franco Aguirre descontó para el Trueno Verde.

Colegiales dio un buen paso al reducido al vencer 3-0 a Agropecuario como visitante. Rodrigo Monserrat, Mauro Albertengo y Lucas Juárez marcaron los tantos en Casares. Colón (Rasmussen-Lago) igualó 2-2 a Alte. Brown (Velurtas-J. Martínez).

Hoy, Ferro (62) tratará de seguir su camino hacia el ascenso cuando reciba a Racing de Córdoba mientras su escolta Deportivo Morón (58) jugará con Mitre. En la otra zona, Temperley (59) buscará no perderle pisada a Tristán en una vista de riesgo a San Juan ante San Martín. Además jugarán Los Andes-All Boys; Nueva Chicago-Gimnasia (J); Chaco For Ever-Central Norte; Güemes-Almagro; Godoy Cruz-Estudiantes y San Martín (T)-Midland. Mañana completarán San Telmo-Defensores de Belgrano.

Primera C

En la primera final por el ascenso, Berazategui y Luján igualarón 0-0 en el Norman Lee. La revancha será el campo lujanero. En la ida por los octavos de final del reducido: V. Arenas 0-Deportivo Español 1; Central Córdoba 1-Centro Español 0; Gral. Lamadrid 1-Estrella del Sur 1 y Mercedes 2-Leones 1.