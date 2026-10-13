Triste cierre del año y cumpleaños para el Rojo

Defensores de Cambaceres perdió 3 a 0 en su visita a Berazategui, que era el amplio favorito y ganó la Zona A, lo que le permitirá jugar la final por el ascenso ante Luján. Para el Rojo, es el final de una mala campaña, sin chances de acceder al Reducido, por lo que tendrá inactividad oficial hasta 2027. Todo esto en el día del cumpleaños número 105 de la institución ensenadense.

Cambaceres fue el convidado de piedra del festejo de Berazategui, un rival con el cual tuvo históricamente una “pica” importante. Los momentos futbolísticos tan disímiles se explican desde el 3 a 0, un tanto exagerado pero una muestra cabal de la diferencia de jerarquía y objetivos de los equipos.

Así como el Naranja buscó ser paciente pese a necesitar la victoria para no depender de terceros, Cambaceres intentó ser sólido en defensa pero con pocas herramientas para llegar al arco defendido por el ex Rojo Facundo Collazo.

Sobre el final de la primera mitad llegó el tanto de la tranquilidad para el local cuando Braian Duarte aprovechó un error en la salida para poner el 1 a 0.

En el complemento movió el banco y el Rojo estuvo cerca de la igualdad con un remate de Alan Meschini en el travesaño, pero Juan Cruz Frojan cometió un penal y Pombo no falló desde los doce pasos. En el descuento, un nuevo penal convertido por “Lolo” Miranda puso el definitivo 3 a 0.

El equipo dirigido por Darío Ortíz tuvo su último partido de 2026 con Leandro Celotti; Mariano Alderetes (Víctor Gómez), Facundo Fajardo (Juan Frojan), Juan Trentín, Facundo Odello; Dago Sánchez Palencia (Tiziano García), Mauricio Romero (Santiago Díaz), Esteban Coronel, Sergio Luayza; Alan Meschini y Renzo Fernández (Facundo Aronna). Ahora llegará la hora de barajar y dar de nuevo para el Rojo, con muchos cambios en el fútbol para 2027.