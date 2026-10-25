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Venció 2-1 a talleres

Triunfo clave para Defensa y clasificación a los playoffs

Por Redacción

Defensa y Justicia se aseguró el pase a los playoffs del Torneo Clausura. Derrotó 2-1 a Talleres en Córdoba, y es el nuevo clasificado a la siguiente instancia del campeonato. Por su parte, el Tallarín agudizó su crisis futbolística.

El conjunto local entró comenzó enchufado el partido y tuvo su recompensa pasada la primera media hora de partido con el gol de Álvarez. Sin embargo, en el complemento no logró mantener la ventaja y Halcón lo lastimó profundamente.

En este sentido, a los 2’ Fernández logró marcar la igualdad transitoria. Mientras que cuando el partido moría y parecía que el empate le calzaba justo al partido, Gutiérrez apareció para ponerle cifras definitivas al partido y asegurar la clasificación de Defensa a los Octavos de final del Torneo Clausura.

Con este derrota, Talleres se hunde en lo más hondo de la tabla de posiciones de la Zona A. El próximo sábado viajará a Bajo Flores con el objetivo de escapar del fondo, al visitar a Deportivo Riestra. Y el Halcón irá por la cima del grupo ante Independiente.

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