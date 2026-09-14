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Triunfo de la “U” y derrota de Santa

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Por Redacción

Universitario consiguió una importante victoria en el marco de vigésima segunda fecha del torneo Metropolitano de hockey masculino de Primera División.

La “U” se impuso de 3 a 1 sobre San Martín, en su cancha de Gonnet. Los goles del equipo local fueron marcados por Pedro Mochen Scancarello, Sebastián Bruno y Máximo Kiernan.

Por su parte, los caballeros de Santa Bárbara no pudieron como local contra Lomas al perder 3 a 2. Los tantos del conjunto tricolor fueron anotados por Santiago Busquets, en dos oportunidades.

Con esta victoria, Universitario se ubica en la séptima colación al totalizar 27 puntos; mientras que un escalón por debajo se encuentra Santa Bárbara con 24 unidades.

En lo que respecta al torneo de Damas, en el encuentro que se disputa los días domingo, en la cancha de Buenos Aires, St. Catherine´s superó a Lomas 1 a 0. Por tal motivo, Santa Bárbara y GEBA marchan como punteros del certamen con 40 puntos

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