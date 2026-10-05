Triunfo de Racing que se sacó la mufa en Río Cuarto

Racing volviò a ganar en el torneo Clausura luego de la eliminación de la Copa Argentina, que obligó a Pablo Vojvoda a presentar su renuncia como técnico del plantel profesional. Con Chirola Romero al frente del equipo, ganó 2-1 en Río Cuarto ante el último de las tablas, Estudiantes, que si no hay un cambio rotundo será uno de los dos equipos que descienda a la Primera Nacional.

La Academia no tuvo mayores problemas para sacar una diferencia en el partido, primero con un gol de Conechny empujando la pelota luego de un desborde por la derecha y antes del final del primer tiempo Maravilla Martínez terminó muy bien una jugada coletictiva. Ese gol casi que le bajó la persiana al partido.

En el complemento el local fue sin ideas y casi sin situaciones de gol y Racing aguantó unos metros atrás para no pasar ningún sofocón. El descuento del local fue en el final y apenas encendió las alarmas. Ganó y mejoró un poco su situación en ambas tablas. Por sobre todas las cosas cambió el aire negativo e ilusionarse con algo más.