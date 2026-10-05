Triunfo de Santa Bárbara y empate de Universitario

El equipo de Santa Bárbara “A” se quedó con los tres puntos en juego al vencer como local a Quilmes por 5 a 3; mientras que Universitario obtuvo una importante igualdad contra Mitre al igualar 1 a 1, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Ambos partidos se encuadraron en el marco de la vigésima cuarta fecha del torneo Metropolitano de Caballeros de Primera División.

En el caso de Santa Bárbara volvió a la victoria en un encuentro donde abundaron los goles. Los tantos del conjunto tricolor de Gonnet fueron marcados por Segundo Blanco (2), Mariano González Sangiovanni, Eros José Luis Landoni y Gerónimo Martínez Amoroso.

Con este triunfo ante Quilmes, el conjunto dirigido técnicamente por Matías Cereceda llegó a la sumatoria de 27 unidades por lo que se encuentra en la novena colocación.

En cambio en Universitario y Mitre, los goles llegaron en el último cuarto. Para la “U” anotó Thiago Arque; mientras que para el rival anotó Agustín Bugallo.

En este caso, la “U” -bajo la batura de Marco Alejandro Riccardi- llegó a los 31 puntos para estar entre los siete primeros de la tabla de posiciones de la máxima categoría masculina de la Asociación Metropolitano de hockey: mientras que Mitre está cuarto con 45 unidades.

En la próxima fecha, que se jugará el sábado, Santa Bárbara estará visitando a Mitre; mientras que Universitario hará lo propio con San Fernando. Este será el aperitivo del clásico platense de hockey masculino, ya que ambos equipos de nuestra ciudad se estarán enfrentando el lunes 12, en cancha de la “U”.

Este encuentro de la fecha 18 del torneo fue suspendida y reprogramada. Cabe recordar que en la primera rueda del certamen, Santa Bárbara se impuso 2 a 1, en su cancha.