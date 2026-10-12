Triunfo del Mineiro del Barba Domínguez, que quiere jugar la Libertadores

Atlético Mineiro, dirigido por el extécnico de Estudiantes Eduardo Domínguez, derrotó 2-1 a Santos en Belo Horizonte y quedó a tiro del ingreso a la Copa Libertadores. Mineiro tiene 47 puntos y está sexto en la tabla de posiciones, uno abajo de Cruzeiro (jugaría Pre-Libertadores) y tres puntos debajo del Athletico Paranaense, el cuarto equipo con pasaje directo a la máxima competencia continental desde el Brasileirao en el que Flamengo y Palmeiras pelean el título.

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