Pedro Troglio sorprendió con una particular promesa para motivar al plantel de Banfield de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada. El entrenador aseguró que sorteará un auto entre sus jugadores si el Taladro consigue eliminar a Boca y clasificarse a la final de la Copa Argentina.

La propuesta surgió durante una entrevista con TyC Sports, en la previa de la semifinal que se disputará este sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

"Cualquier cosa. No sé qué... Si conseguimos un canje en zona sur... Alguien que nos quiera dar una mano...", expresó Troglio entre risas al revelar el premio que tiene pensado para sus dirigidos si consiguen dar el golpe frente al Xeneize.

"No nos duele. Es normal que digan que Boca va a ganar o ya lo pongan a Boca en una instancia final", sostuvo. En ese sentido, recordó una experiencia que conoce muy bien: cuando dirigía a Gimnasia en 2018, eliminó a Boca en octavos de final y a River en semifinales de la Copa Argentina. Aquella campaña terminó con el Lobo en la final frente a Rosario Central.

"Tenemos nuestras armas, un equipo joven. Me quedo tranquilo cuando escucho a Arruabarrena, Riquelme o los jugadores de Boca. Cuando ellos te respetan, es lo mejor", agregó el técnico, que destacó la ilusión de sus futbolistas ante la posibilidad de disputar una instancia decisiva.

Troglio también hizo una comparación entre el presente copero y los meses complicados que atravesó Banfield durante el año, cuando estuvo involucrado en la pelea por la permanencia. "Lo del sábado es agua mineral. Es hermoso, vas a jugar una semifinal de Copa Argentina. Estás a dos partidos de ser campeón, de una Copa", manifestó.

El Taladro llegó a esta instancia después de superar a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra. En sus últimos tres cruces debió recurrir a las definiciones por penales para continuar en carrera.

Del otro lado estará Boca, que llega como favorito y que recientemente se consagró campeón de la Tabla Anual. El ganador de la semifinal se enfrentará a Platense en la final, prevista para el 2 de diciembre.